روحانى: لا محادثات مع واشنطن إلا إذا رفعت العقوبات

قال الرئيس الإيرانى حسن روحانى اليوم الثلاثاء، إن طهران ليس لديها نية للحوار مع الولايات المتحدة إلا إذا رفعت كل العقوبات المفروضة عليها وذلك بعدما ذكر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أنه سيجتمع بنظيره الإيرانى لإنهاء الأزمة المرتبطة بأنشطة طهران النووية.

وأوضح روحانى فى كلمة أذاعها التلفزيون على الهواء مباشرة "إن طهران لم ترغب مطلقا فى امتلاك أسلحة نووية" مضيفا أن بلاده مستعدة دوما للحوار.

وأضاف روحاني "لكن ينبغي لواشنطن أولا أن تتحرك برفع كل العقوبات غير المشروعة والظالمة المفروضة على إيران".

وقال الرئيس الإيرانى "سنواصل تقليص التزاماتنا في الاتفاق (النووي) المبرم عام 2015 إذا لم يجر ضمان مصالحنا".