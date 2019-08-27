رئيس الوزراء يعقد اجتماعًا اليوم لمتابعة تنفيذ مبادرة حياة كريمة

كتبت هند مختار

يعقد الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لمتابعة تنفيذ مبادرة حياة كريمة بحضور عدد من الوزراء والجهات المعنية .

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أطلق مبادرة "حياة كريمة"، لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة.

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء قد أكد مسبقا أن الحكومة لديها حرص شديد على وجود تكامل بين الأجهزة الحكومية، والجمعيات الأهلية، ومنظمات المجتمع المدني بوجه عام، عند البدء في تنفيذ المبادرة، بحيث تعمل كل هذه الجهات تحت مظلة واحدة، منوّهاً إلى أنه ستكون هناك متابعة دقيقة لتنفيذ الأنشطة المحددة في المبادرة بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة لأهالي القرى الأكثر احتياجاً التي تم اختيارها في المبادرة.