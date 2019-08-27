رئيس الحكومة السودانية يتسلم قائمة مرشحى "الحرية والتغيير" للحقائب الوزارية

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أعلن رئيس الوزراء السودانى الدكتور عبدالله حمدوك أنه استلم قائمة قوى "إعلان الحرية والتغيير" للترشيحات الوزارية، تمهيدا لإعلان التشكيل الوزارى غدا، كما هو مقرر.

وحسب اتفاق ترتيبات السلطة الانتقالية في السودان، فإن "الحرية والتغيير" تُرشح أكثر من شخص لكل وزارة، يختار من بينها رئيس الوزراء طاقمه .

وقال حمدوك ، في بيان اليوم الثلاثاء، إنه استلم قوائم ترشيحات الوزراء المقدمة من قوى إعلان الحرية والتغيير، والتي بلغت ٤٩ مرشحا ومرشحة لـ(١٤) وزارة، إضافة إلى ١٦ مرشحا ومرشحة لـ٥ مجالس وزارية متخصصة .

وأعرب حمدوك عن شكره لقوى "الحرية والتغيير" على الجهد المبذول، مضيفا: "سأعكف على دراسة كل الترشيحات المقدمة، وذلك وفق المعايير المتفق عليها بدقة وصرامة، مع مراعاة التمثيل العادل للنساء".

ومن المقرر أن يجتمع حمدوك الليلة مع المجلس القيادي لقوى "الحرية والتغيير"، للتداول في التشكيل النهائي للحكومة.