رئيس إيتيدا: نسعى لتصنيع اللوحات الإلكترونية محليا للاستفادة من حوافز الاستثمار

كتبت هبة السيد

قالت الدكتور هالة الجوهرى، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة التكنولوجيا "إيتيدا"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن هناك اهتماما كبيرا لتوطين صناعة الإلكترونيات سواء من الهيئة أو الوزارة، موضحة أن تصنيع اللوحات الإلكترونية يعد مكونا أساسيا فى عدد كبير من الصناعات المهمة وبداية جديدة لعمليات التصنيع الإلكترونى.

وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد دخلت فى مناقشات ومباحثات مع 20 شركة صينية، على هامش قمة البريكس التى شاركت بها فى الصين مطلع الشهر الجارى، ركزت أغلبها على التصنيع المحلى بمصر وسط حوافز كبيرة تقدمها الدولة.

وركزت المناقشات على الصناعات المغذية، مثل الشواحن والبوردات الإلكترونية والتصميم الإلكترونى إضافة إلى الألياف الضوئية، كما كانت هناك مفاوضات مع شركات عالمية لتصنيع "التابلت" المدرسى فى مصر وسط سوق ضخم للغاية، وفقا لما أكده مسئول رفيع بوزارة الاتصالات لـ"اليوم السابع" بوقت سابق.

وتتكون اللوحات الإلكترونية من لوح مسطح، يستخدم لتوصيل المكونات الإلكترونية كهربائيا بلحامها فى ممرات موصلة، تكون محفورة من رقاقات الصفائح النحاسية على ركيزة غير موصلة، وهى أساس الدوائر الإلكترونية وتستخدم فى جميع المنتجات التجارية الإلكترونية ولا يمكن صناعة الأجهزة الإلكترونية أو بناء الدارسات الإلكترونية العملية للأجهزة دون لوحات الدوائر المطبوعة.