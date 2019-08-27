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رئاسة الحرمين والشئون الإسلامية يعلنان خطة لتحويل مكة إلى مدينة ذكية

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 05:58 م
رئاسة الحرمين والشئون الإسلامية يعلنان خطة لتحويل مكة إلى مدينة ذكية جانب من المسجد الحرام
كتب – إسماعيل رفعت

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تطلق وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد، مشروع كود بناء المساجد بالمملكة، لعمارة المساجد، بحضور وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ومشاركة عدد من الوزراء والمهتمين بعمارة المساجد.

 

وتعلن الوزارة، صباح غد الأربعاء، عن تفاصيل مشروع كود المساجد فى لقاء بقاعة المحاضرات الكبرى ( مكارم ) بفندق الماريوت بالرياض، يتناول شرح توحيد شكل العمارة فى مساجد السعودية بما يوافق العمارة الإسلامية، والاشتراطات الفنية.

 

فيما أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، عن تطوير هيكلتها الإدارية، واستحداث عدد من الوكالات والإدارات العامة الجديدة، حيث سيصل العدد إلى (33) وكالة، ووكالة مساعدة، و(60) إدارة عامة، والتى سيعلن عنها مع بداية العام الهجرى الجديد 1441هـ.

 

وأوضح الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن تطوير الهيكل الإدارى جاء وفق دراسات وأبحاث قامت بها الإدارات المسؤولة بالرئاسة، بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية، ومعهد الإدارة العامة، وأكاديميين مختصين فى إدارة الأعمال، والموارد البشرية، وتخصصات أخرى، لتطوير أعمال الرئاسة العامة، وتعزيز العمل التطوعى، والاستثمار، والخصخصة، والخدمات التى تقدم لزوار وقاصدى المسجد الحرام والمسجد النبوى، وفق ما تتطلع له قيادة المملكة العربية السعودية، والتى تحقق أهداف رؤية المملكة 2030، فى رفع أعداد الحجاج والمعتمرين، وتقديم أفضل الخدمات داخل الحرمين الشريفين، ورفع الأداء، بمعايير عالية الجودة، ووفق أفضل الإمكانيات، والاستفادة من التقانة فى خدمة الزوار والمعتمرين والحجاج، بما يتناسب مع رؤية حكومة خادم الحرمين الشريفين فى تحويل مكة المكرمة إلى مدينة ذكية.


رئاسة الحرمين

الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد

كود بناء المساجد

عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس

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