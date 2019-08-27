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دورة تدريبية فى ماليزيا لطلاب "الإدارة والاقتصاد" بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 11:33 ص
دورة تدريبية فى ماليزيا لطلاب "الإدارة والاقتصاد" بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الدكتورة ياسمين الكاشف

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للمرة الثانية هذا العام، تشارك جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا فى الدورة التدريبية الدولية التى تنظمها كبرى الجامعات الماليزية، وهى جامعة ليموكينج لعلوم التكنولوجيا 15 سبتمبر المقبل وتستمر لمدة أسبوعين،  لتدريب الطلاب على استخدامات التكنولوجيا المتطورة فى المجالات الاقتصادية .
 
وتأتى مشاركة الجامعة فى هذه الدورة تحت رعاية وإشراف خالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء، وذلك فى ظل تفعيل بروتوكول التعاون المشترك بين جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وجامعة ليموكينج  الماليزية .
 
صرحت الدكتورة ياسمين الكاشف أمين عام مجلس الأمناء ومدير إدارة الاتصالات والعلاقات الدولية بالجامعة، بأن مشاركة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا فى هذه الدورة تأتى فى إطار تدعيم التعاون الثقافى والعلمى بين مصر وماليزيا.
ياسمين الكاشف (1)
 
 وأضافت أن الطلاب الذين سوف يمثلون الجامعة تم اختيارهم من طلاب كلية الإدارة والاقتصاد، ومن المقرر أن يتم منح الطلاب المشاركين فى الدورة شهادة معتمدة بإتمام البرنامج التدريبى من الجامعتين المصرية والماليزية.
وأشارت إلى أنها المرة الثانية التى تنظم إدارة الاتصالات والعلاقات الدولية دورة تدريبية لطلاب الجامعة بماليزيا حيث كانت المرة الأولى فى 13 أبريل  الماضى، وشارك فيها طلاب كلية الإعلام فى مجال الديجيتال ميديا بفروعها المختلفة، وشمل التدريب مجالات عديدة تناولت الرسم والتصميم الفوتوشوب تحت إشراف مؤسسة فايبر كاسل، وأيضاً تكنولوجيا التصوير والعلامات التجارية والتصميم ثلاثى الأبعاد. وإبداع وتصميم الشعارات الإعلانية وتصميم المواقع الإلكترونية وتكنولوجيا الإنتاج الإعلامى الرقمى وتصميم الاستعراض وتوظيفه فى العمل الإعلامى وتصميم الملابس والميكب للأعمال الفنية والإعلامية ومهارات استخدام الكاميرات.مع الورش التدريبية فى مجالى الإخراج وصناعة الأفلام، بالإضافة إلى الزيارات الميدانية لعدد من المؤسسات الإعلامية الماليزية، ووجود خبراء من مؤسسات بى بى سى ووارنر برازرز البريطانيتين فى ظل تعاون مشترك مع الجامعة الماليزية المستضيفة.
 
ياسمين الكاشف (2)
 
وتابعت الدكتورة ياسمين الكاشف، أن طلاب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الذين شاركوا فى هذه الدورة تم منحهم  شهادة معتمدة بإتمام الكورس التدريبى من الجامعة الأولى فى ماليزيا فى مجالات الإبداع والابتكار ذات التصنيف الدولى، كما منحتهم الأولوية فى التسجيل للكورس التدريبى بمؤسسة BBC و WB بإنجلترا بالشراكة مع الجامعة الماليزية فى العام الدراسى 2019/2020.
 

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