دورات للنخالين وسحب عينات لمكافحة سوسة النخيل الحمراء

كتب عز النوبى

واصل مركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، الحملة القومية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء فى مناطق زراعة النخيل الاقتصادية ، من خلال معهد وقاية بحوث النباتات الجهة المنفذة، بالاشتراك مع باحثين من معهد بحوث البساتين والمعمل المركزى للنخيل، وقطاع الإرشاد، والإدارة المركزية لمكافحة.

وكشف تقرير وزارة الزراعة، أن الحملة القومية لمكافحة سوسة النخيل تقوم حاليا بتنظيم الحقول الإرشادية فى الواحات البحرية الداخلة، ويتم إجراء أول دورتين لتدريب النخالين فى شهر سبتمبر القادم فى وحدة تدريب النخالين بالمركز الارشادى بالواحات، والتى وافقت وزارة الزراعة على إنشائها بعدما لوحظ عدم المام النخالين بالواحات البحرية بالعمليات البستانية والمكافحة بطريقة سليمة .

وأكد الدكتور محمد كمال عباس رئيس الحملة القومية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء، إن الحقول الارشادية تضم ترقيم النخيل وعلاج النخيل المصاب وتقويس وتكيس العذوق، والاستمرار فى متابعة هذة الحقول من الإصابة بالآفات وسوسة النخيل الحمراء، واطلاق طفيل التربكوجراما لمكافحة افات الثمار، كذلك رش عدد الحقول بالمبيدات وأخذ عينات لتحليل فى شهر سبتمبر لتحديد الفترة التى يتم التوقف فيها عن استخدام مبيدات قبل الحصاد.