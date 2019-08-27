سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 06:29 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

دورات للنخالين وسحب عينات لمكافحة سوسة النخيل الحمراء

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 05:00 ص
دورات للنخالين وسحب عينات لمكافحة سوسة النخيل الحمراء سوسة النخيل
كتب عز النوبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصل مركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، الحملة القومية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء فى مناطق زراعة النخيل الاقتصادية ، من خلال معهد وقاية بحوث النباتات الجهة المنفذة، بالاشتراك مع باحثين من معهد بحوث البساتين والمعمل المركزى للنخيل، وقطاع الإرشاد، والإدارة المركزية لمكافحة.

وكشف تقرير وزارة الزراعة، أن الحملة القومية لمكافحة سوسة النخيل تقوم حاليا  بتنظيم الحقول الإرشادية فى الواحات البحرية الداخلة، ويتم إجراء أول دورتين لتدريب النخالين فى شهر سبتمبر القادم فى وحدة تدريب النخالين بالمركز الارشادى بالواحات، والتى وافقت وزارة  الزراعة على إنشائها بعدما لوحظ عدم المام النخالين بالواحات البحرية بالعمليات البستانية والمكافحة بطريقة سليمة .

وأكد الدكتور محمد كمال عباس رئيس الحملة القومية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء، إن الحقول الارشادية تضم ترقيم النخيل وعلاج النخيل المصاب وتقويس وتكيس العذوق، والاستمرار فى متابعة هذة الحقول من الإصابة بالآفات وسوسة النخيل الحمراء، واطلاق طفيل التربكوجراما لمكافحة افات الثمار، كذلك رش عدد الحقول بالمبيدات وأخذ عينات لتحليل فى شهر سبتمبر لتحديد الفترة التى يتم التوقف فيها عن استخدام مبيدات قبل الحصاد.

كانت الحملة القومية للنخيل، بدأت باخذ عينات عشوائية لرصد متبقيات مبيدات فى الحقول غير إرشادية تم زيادة حقول إرشادية فى واحات الى 10حقول والحقول 4 التى تم زيادتها ومتابعة  الاصابة فى مساحة 250 فدان لتحديد نسبة الاصابة الحقيقية ،  كما يتم اجراء عمليات المكافحة المتكاملة فقط لسوسة النخيل ، وتم اجراء 17دورة تدريبية ويشارك فى تنفيذها الدكتور  احمد عبدالمجيد مدير معهد بحوث وقاية النباتات (الجهة المنفذة لحملة) مع وكيل وزارة الزراعة بالجيزة.

حصاد البلح

سوسة النخيل

وقاية النبات

الارشاد الزراعى

البحوث الزراعية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صور.. إطلالات مثيرة لنجوم مهرجان MTV على السجادة الحمراء

صور.. إطلالات مثيرة لنجوم مهرجان MTV على السجادة الحمراء

3 تيسيرات يُقدمها جهاز تنمية المشروعات للشباب فى حالات مُحددة.. تعرف عليها

3 تيسيرات يُقدمها جهاز تنمية المشروعات للشباب فى حالات مُحددة.. تعرف عليها

التأمين الصحى الشامل: توفير جراحات زراعة القوقعة بالمستشفيات مجانا

التأمين الصحى الشامل: توفير جراحات زراعة القوقعة بالمستشفيات مجانا

تعرف على رسوم تحليل ودراسة المستحضرات الطبية بقانون هيئة الدواء

تعرف على رسوم تحليل ودراسة المستحضرات الطبية بقانون هيئة الدواء

غدًا.. آخر فرصة لتسجيل رغبات باقى الناجحين بالدور الأول فى الثانوية العامة

غدًا.. آخر فرصة لتسجيل رغبات باقى الناجحين بالدور الأول فى الثانوية العامة

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مصادر تمويل الجمعيات الأهلية وآلية الرقابة عليها

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مصادر تمويل الجمعيات الأهلية وآلية الرقابة عليها

"السكة الحديد" تعلن خصوماتها على المواد الغذائية بالقطارات

"السكة الحديد" تعلن خصوماتها على المواد الغذائية بالقطارات

"القتل الخطأ".. كيف يتعامل القانون مع مرتكبى حوادث الطرق ؟

"القتل الخطأ".. كيف يتعامل القانون مع مرتكبى حوادث الطرق ؟

هدية غامضة من La Casa De papel للمطربة اللبنانية اليسا .. اعرف الحكاية

هدية غامضة من La Casa De papel للمطربة اللبنانية اليسا .. اعرف الحكاية

نقابة الإعلامين: مهلة شهرين لتقنين أوضاع العاملين فى الوسائل الإعلامية

نقابة الإعلامين: مهلة شهرين لتقنين أوضاع العاملين فى الوسائل الإعلامية

إدارة الصيدلة بوزارة الصحة تحذر من أدوية مغشوشة لعلاج التهاب المفاصل

إدارة الصيدلة بوزارة الصحة تحذر من أدوية مغشوشة لعلاج التهاب المفاصل

"إزاى تدير ميزانية البيت بشكل علمى؟" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

"إزاى تدير ميزانية البيت بشكل علمى؟" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة