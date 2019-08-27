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دار الإفتاء توضح حكم التبرع بالشعر للأطفال المرضى بالسرطان

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 12:40 م
دار الإفتاء توضح حكم التبرع بالشعر للأطفال المرضى بالسرطان دار الإفتاء المصرية
كتب على عبد الرحمن

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ردت دار الإفتاء المصرية على سؤال أحد متابعى صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك حول التبرع بالشعر للأطفال المرضى بالسرطان، جاء نصه: "هل يجوز للإنسان أن يتبرع ببعض خُصَل من شعر رأسه لمستشفى سرطان الأطفال؛ بغرض صنع باروكة يلبسها أولئك الأطفال؟"
 
وقالت دار الإفتاء: يجوز شرعًا للإنسان أن يتبرع بشيء من خصل شعر رأسه لمستشفى سرطان الأطفال بغرض صنع باروكة يلبسها أولئك الأطفال بعد أن تسبب العلاج الكيماوي في تساقط شعر رؤوسهم، والتبرع مأذون به في هذه الحالة لما فيه من المصلحة؛ وهي تخفيف الضرر النفسي الشديد على الطفل المريض الذي سقط شعره، ومجرد وضع الشعر على الرأس دون وصله ليس من الوصل المحرم المنهي عنه، لأن النهي في وصل الشعر بالشعر، وكذلك كون الطفل دون سن التكليف فلا يتعلق به التحريم.
 
 

 

 


التبرع بالشعر للأطفال المرضى بالسرطان

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