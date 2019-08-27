الرئيسية تقارير مصرية دار الإفتاء تستطلع هلال شهر محرم.. وتحديد رأس السنة الهجرية مساء الجمعة الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 01:39 م دار الإفتاء المصرية كتب لؤى على مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء تستطلع دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ المحرم لعام 1441هـ بعد غروب شمس يوم الجمعة 29 من شهر ذى الحجة الموافق 30 اغسطس 2019 م بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية. وسوف يتم إعلان نتيجة الرؤية الشرعية وموعد بداية السنة الهجرية على صفحة الفيس بوك الرسمية لدار الإفتاء المصرية وكذلك على الموقع الرسمى لها. دار الافتاء هلال شهر محرم مفتى الجمهورية رأس السنة الهجرية مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة رئيس الوزراء : رأس السنة الهجرية إجازة بالوزارات والمصالح الحكومية والهيئات الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 01:11 م القوى العاملة: رأس السنة الهجرية إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 01:02 م رأس السنة الهجرية .. أبرز 20 معلومة عن المناسبة الدينية العظيمة الأحد، 25 أغسطس 2019 05:01 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع منة حامد تتوج ببطولة دلهى لسيدات الاسكواش منتخب اليد للكرة الشاطئية يهزم قبرص 2 /1 فى بطولة البحر المتوسط باليونان فيديو معلوماتى.. رجيم لتخسيس البطن فى أسبوع.. دايت اليوم الثالث منة حامد تواجه سونينا كوروفيلا فى نهائى بطولة دلهى لسيدات الاسكواش السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم بسبب أعمال التطوير مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 27- 8 - 2019 والقنوات الناقلة السيسى ورئيس وزراء اليابان يفتتحان غدًا قمة التيكاد.. تعرف على جدول الأعمال احذر منها فى الجيم ..أصابع ومشروبات الطاقة تسبب تآكل وتسوس الأسنان أستون فيلا يواجه كرو ألكساندرا فى كأس الرابطة اليوم طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة فيديو.. الرئيس السيسي يصل اليابان للمشاركة فى القمة السابعة لـ"تيكاد" الاتحاد يتحدى الهلال فى قمة سعودية بدوري أبطال آسيا المزيد من Trending Plus
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