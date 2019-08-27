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دار الإفتاء: الغش فى الامتحانات حرام ومن أخطر مشاكل العملية التعليمية

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 11:48 م
دار الإفتاء: الغش فى الامتحانات حرام ومن أخطر مشاكل العملية التعليمية دار الافتاء
كتب على عبد الرحمن

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أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الغش في الامتحانات حرامٌ شرعًا، وهو من أخطر المشاكل التي تواجه العملية التعليمية 

جاء ذلك خلال إجابة دار الإفتاء على سؤال أحد متابعى صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، جاء نصه:"ما حكم الغش البسيط في الامتحانات، الذي يحتاج الطالب فيه لمن يذكره بالمعلومة فقط؟

وقالت دار الإفتاء: الغش في الامتحانات حرامٌ شرعًا، وهو من أخطر المشاكل التي تواجه العملية التعليمية، والطالب الذي يغش يظلم نفسه أولًا من حيث ارتكابُه عملًا محظورًا شرعًا يأثم عليه؛ ويظلم غيره ممن يستحقون التقدم عليه في الترتيب بحسب التفوق في نيل الدرجات؛ لذلك حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الغش، ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «... مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي» (رواه مسلم).


وتابعت دار الإفتاء المصرية:"ويستوي في تحريم الغش أن يكون في المواد الأساسية أو التكميلية أو في امتحانات القدرات، ويدخل فيه أيضًا الغش البسيط الذي يحتاج الطالب فيه إلى من يذكِّره ولو بجزء قليل من الإجابة أو المعلومات ليتذكر بقيتها؛ فكلُّ ذلك منهيٌّ عنه شرعًا".

 

 
 
 

 


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