حملات لرفع الإشغالات بالزاوية الحمراء ومعالجة مشاكل تسرب المياه بمنشية الجبل

كتب سيد الخلفاوى

شن حى الزاوية الحمراء برئاسة اللواء هشام عصمت عبد الحميد، حملات لرفع إشغالات بائعى البطيخ بشارع ترعة الإسماعيلية والعملى على عودة الانضباط إلى الشارع.

وفى السياق أكد رئيس حى الزاوية الحمراء، أنه فى إطار متابعة المشروعات القائمة بنطاق الحى تمت متابعة أعمال تركيب بلاط الانترلوك ورفع بلوعات الصرف الصحى بالبلوك 27 مساكن الزاوية القديمة بالقصيرين لرفع كفاءته.

وأضاف رئيس الحى أنه تم إصلاح محبس مياه الشرب بشارع مصطفى كامل أرض الجنينة بمشاركه جهاز التسرب لمعرفة مكان العطل ومعمل التحليل بشركة مياه الشرب لكشف نوع المياه، كما تم إصلاح محبس مياه بشارع منشية الجمل.