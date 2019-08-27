حمار وحلاوة.. الخضراوات الحمراء تحافظ على صحة جسمك وتحميك من الأمراض

كتبت نهير عبد النبى

الخضراوات الحمراء واحدة من أهم أنواع الخضراوات التى تحافظ على صحة الجسم وتحميه من الأمراض والالتهابات كما انها تحتوى على كمية كبيرة من المواد المضادة للأكسدة، والتى تحد من تعزيز صحة البشرة والشعر .

ووفقا لما ذكره موقع healthline فإن أبرز الخضراوات الحمراء وفوائدها هى:



خضراوات حمراء

البنجر



البنجر واحد من أهم الخضراوات الغنية بالمواد المضادة للأكسدة والبوتاسيوم والألياف والفيتامينات الأخرى التى تعزز صحة الجسم وتعمل على ضبط مستوى ضغط الدم وتعزيز صحة الجهاز المناعى.

الكرنب الاحمر



يحتوى الكرنب الأحمر على نسبة عالية من الفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة والعناصر التى تحد من خطر الاصابة بالأمراض السرطانية ومشاكل القلب والأوعية الدموية.

الطماطم



طماطم

فى الصلصة أو السلطة تعتبر الطماطم من أفضل أنواع الخضراوات وأكثرها أهمية نظرا لما تحتويه من عناصر غذائية هامة لصحة الجسم.

الفلفل الأحمر



يحتوى الفلفل الأحمر على نسبة عالية من فيتامين أ وفيتامين سى وبعض الفيتامينات الأخرى التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى وحمايته من الأمراض والعدوى.

الفجل الأحمر



واحد من أهم الخضروات الغنية بالفيتامينات والألياف والبوتاسيوم والمواد المضادة للأكسدة والتى تحافظ على صحة البشرة والشعر وحمايتها من التجاعيد وعلامات التمدد.