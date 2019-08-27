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حزب "الأمة" يطالب الحكومة بإعلان السودان منظقة منكوبة جراء السيول

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 10:24 ص
حزب "الأمة" يطالب الحكومة بإعلان السودان منظقة منكوبة جراء السيول الصادق المهدي
أ ش أ

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طالب حزب "الأمة القومى" السودانى، برئاسة الصادق المهدي، الحكومة الجديدة بإعلان السودان منطقة منكوبة جراء الخسائر الضخمة التى خلفتها فى الأيام الماضية.
 
ولقى 67 شخصا مصرعهم، وجُرح عشرات، وأنهارت آلاف المنازل فى عدد من الولايات السودانية وسط توقعات باستمرار سقوط الأمطار الغزيرة.
 
وقال حزب الأمة، فى بيان اليوم الثلاثاء، إن السيول خلفت "دمارا شاملا" فى بعض المناطق، ومن المحتمل أن تزداد حدة معاناة السكان مع استمرارها؛ مما يتوجب معه أخذ الحيطة والحذر، حتى لا تزداد الأوضاع الإنسانية تدهورا.
 
وأضاف البيان "نطالب حكومتنا الجديدة بإعلان السودان منطقة منكوبة، واتخاذ التدابير اللازمة لتقليل معاناة ومأساة المواطنين والشروع فى مخاطبة المجتمع الدولى لتقديم العون والمساعدة الفورية".
 
وناشد الحزب، كافة المنظمات المحلية والاقليمية والدولية والأشقاء والأحزاب والكيانات الدينية والمجتمعية بإطلاق حملة تضامن وإغاثة عاجلة للمتضررين والمنكوبين.
 
ودعا كافة الجهات - التى أعلنت إطلاق حملات العون - إلى ضرورة التنسيق "لأن حجم الكارثة كبير ويتطلب التعاون المشترك حتى نضمن نجاح الجهود المبذولة".
 

حزب الامه السودانى

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سيول السودان

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