سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 03:44 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

حبس 3 متهمين بتهمة حيازة 3 كيلو حشيش فى المطرية 4 أيام

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 02:25 م
حبس 3 متهمين بتهمة حيازة 3 كيلو حشيش فى المطرية 4 أيام مخدر الحشيش-أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت نيابة المطرية الجزئية، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى اتهامهم بحيازة 3 كيلو حشيش، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

 

والبداية عقب تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا بتمكن ضباط إدارة مكافحة المخدرات وبصحبتهم القوة المرافقة، من ضبط"ا. م. م" 33 سنة عاطل ومقيم شارع النشار دائرة قسم شرطة المطرية والسابق اتهامه فى 3 قضايا أخرهم 8053 لسنة2018م الخصوص / قليوبية " مخدرات " و"ش. م. ش" 28 سنة عاطل ومقيم شارع عمار بن ياسر ـ الخصوص / قليوبية والسابق اتهامه فى القضية رقم 95 لسنة 2011م قليوب / قليوبية " سلاح بدون ترخيص "اثناء تواجدهما بدائرة قسم شرطة المطرية

 

وضبط رجال المباحث وبحوزتهما المضبوطات3.875 كيلو جرام حشيش، 1580  جنيها، هاتف محمول، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما الغير مشروعة والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهما، وتحرر المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.‎

 


حبس 3 متهمين

مسجلين خطر

حيازة مخدرات

3 كيلو خشيش

قسم المطرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مصر تهزم نيجيريا 3 / 0 فى بطولة العالم لناشئى الطائرة.. وتتأهل لربع النهائى

مصر تهزم نيجيريا 3 / 0 فى بطولة العالم لناشئى الطائرة.. وتتأهل لربع النهائى

قصة صاحب أخر ورشة فخار بالوادى الجديد يرفض بيع متنجاته بالمال.. صور

قصة صاحب أخر ورشة فخار بالوادى الجديد يرفض بيع متنجاته بالمال.. صور

القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلى: ارتفاع نسبة الإجهاض بصفوف مجندات الجيش

القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلى: ارتفاع نسبة الإجهاض بصفوف مجندات الجيش

صراعات شركة "أوراسكوم" وشركة التمويل العقارى أمام المحكمة الاقتصادية.. نزاعات قضائية لفسخ التعاقد منذ 10 سنوات.. خلاف بين الشركتين لتسليم إحدى الوحدات السكنية بسبب عدم سداد الأقساط.. والمحكمة ترفض الموضوع

صراعات شركة "أوراسكوم" وشركة التمويل العقارى أمام المحكمة الاقتصادية.. نزاعات قضائية لفسخ التعاقد منذ 10 سنوات.. خلاف بين الشركتين لتسليم إحدى الوحدات السكنية بسبب عدم سداد الأقساط.. والمحكمة ترفض الموضوع

س وج.. كل ما تريد معرفته عن التيكاد 7.. يفتتحها السيسي وآبى غدا باليابان

س وج.. كل ما تريد معرفته عن التيكاد 7.. يفتتحها السيسي وآبى غدا باليابان

الحكومة تستعد لحفل افتتاح المتحف المصرى الكبير.. رئيس الوزراء: تنظيم احتفالية على مدار عدة أيام.. والاستعانة بالشركات العالمية المتخصصة لتنظيم حدث عالمى يليق بمكانة مصر بحضور رؤساء وملوك من مختلف دول العالم

الحكومة تستعد لحفل افتتاح المتحف المصرى الكبير.. رئيس الوزراء: تنظيم احتفالية على مدار عدة أيام.. والاستعانة بالشركات العالمية المتخصصة لتنظيم حدث عالمى يليق بمكانة مصر بحضور رؤساء وملوك من مختلف دول العالم

فيديو وصور.. بسمة إبراهيم تحصد فضية الخطف فى وزن 59 كيلو

فيديو وصور.. بسمة إبراهيم تحصد فضية الخطف فى وزن 59 كيلو

فاتورة التليفون الارضى .. تعرف على طرق الدفع الإلكترونى والكاش

فاتورة التليفون الارضى .. تعرف على طرق الدفع الإلكترونى والكاش

السيسي و"شينزو آبي" يفتتحان غداً القمة السابعة للتيكاد باليابان..كلمة للرئيس بالجلسة الافتتاحية تتضمن موقف مصر وتحركاتها لتعزيز التنمية بالقارة الأفريقية.. ومشاركة القاهرة تجسد حرصها على التعاون مع طوكيو

السيسي و"شينزو آبي" يفتتحان غداً القمة السابعة للتيكاد باليابان..كلمة للرئيس بالجلسة الافتتاحية تتضمن موقف مصر وتحركاتها لتعزيز التنمية بالقارة الأفريقية.. ومشاركة القاهرة تجسد حرصها على التعاون مع طوكيو

منة حامد تتوج ببطولة دلهى لسيدات الاسكواش

منة حامد تتوج ببطولة دلهى لسيدات الاسكواش

فيديو وصور.. 40 سنة حب على عربية كبدة.. محل فول بداية قصة أمل وفارس.. مصاعب الحياة لم تمنع رفقاء الدرب من السعادة.. الزوجة: كل قصص الحب تتحكى عننا.. والزوج: صاحبتى وحبيبتى وشريكتى

فيديو وصور.. 40 سنة حب على عربية كبدة.. محل فول بداية قصة أمل وفارس.. مصاعب الحياة لم تمنع رفقاء الدرب من السعادة.. الزوجة: كل قصص الحب تتحكى عننا.. والزوج: صاحبتى وحبيبتى وشريكتى

القوى العاملة: رأس السنة الهجرية إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص

القوى العاملة: رأس السنة الهجرية إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة