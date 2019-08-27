حبس 3 متهمين بتهمة حيازة 3 كيلو حشيش فى المطرية 4 أيام

قررت نيابة المطرية الجزئية، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى اتهامهم بحيازة 3 كيلو حشيش، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

والبداية عقب تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا بتمكن ضباط إدارة مكافحة المخدرات وبصحبتهم القوة المرافقة، من ضبط"ا. م. م" 33 سنة عاطل ومقيم شارع النشار دائرة قسم شرطة المطرية والسابق اتهامه فى 3 قضايا أخرهم 8053 لسنة2018م الخصوص / قليوبية " مخدرات " و"ش. م. ش" 28 سنة عاطل ومقيم شارع عمار بن ياسر ـ الخصوص / قليوبية والسابق اتهامه فى القضية رقم 95 لسنة 2011م قليوب / قليوبية " سلاح بدون ترخيص "اثناء تواجدهما بدائرة قسم شرطة المطرية.

وضبط رجال المباحث وبحوزتهما المضبوطات3.875 كيلو جرام حشيش، 1580 جنيها، هاتف محمول، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما الغير مشروعة والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهما، وتحرر المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.‎