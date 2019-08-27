حبس عاطل بتهمة سرقة "توك توك" بالسلام 4 أيام على ذمة التحقيق

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة السلام، بحبس عاطل لسرقته "توك توك" بمنطقة النهضة فى السلام، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

وكشفت التحريات أن المتهم هو "ع. م "، عاطل، واعترف المتهم بارتكابه واقعة سرقة "توك توك"، من أحد الشوارع الداخلية بمنطقة النهضة.

وكانت بداية الواقعة بورود بلاغ من "م .ف"، لقسم شرطة السلام ثان، يفيد بسرقة "التوك توك" الذي يعمل عليه، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة التي شهدت واقعة السرقة، تم تحديد هوية المتهم وضبطه، وبسؤاله اعترف بارتكابه واقعة سرقة "التوك توك" بغرض بيعه والاستفادة من أمواله، وأرشد عن مكانه وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.