حبس عاطلين كونا تشكيل عصابى لسرقة السيارات فى المرج 4 أيام

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة شرق القاهرة، بحبس تشكيل عصابى لسرقة السيارات، 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك عقب إلقاء القبض عليهم بعد سرقتهم سيارتين فى المرج .

كان رجال المباحث بمديرية أمن الأجهزة القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، تمكنوا من القبض على عاطلين كونا تشكيل عصابى وسرقوا سيارتين بالمرج، وحرر محضر بالواقعة.

البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطاراً بتمكن مباحث قسم شرطة المرج، من ضبط عاطلين- سبق اتهامهما فى 3 قضايا متنوعة، مقيمان بدائرة قسمى شرطة "الشرابية، المرج"، أثناء إستقلالهما سيارة فان ( ولا يحملا ثمة تراخيص ) بالكشف عن السيارة تبين أنها مُبلغ بسرقتها.. وبمواجهتهما اعترفا بسرقة السيارة بأسلوب "توصيل الأسلاك" حال توقفها بمنطقة البراجيل بالجيزة.

وأضافا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطهما الإجرامى فى سرقة السيارات بذات الأسلوب، وأقرا بإرتكاب حادث سرقة سيارة أخرى وتم بإرشادهما ضبطها بمكان إخفائها، بإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على السيارتين واتهموهما بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.