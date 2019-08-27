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حبس شاب لقيامه بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى بالإسكندرية

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 03:11 م
حبس شاب لقيامه بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى بالإسكندرية حبس - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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قررت نيابة المنتزه ثان بالإسكندرية، حبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى واستخدامها فى إتمام عمليات شراء من مواقع التسوق عبر الإنترنت، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على المضبوطات.

تلقى اللواء أشرف الجندى، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام أحد الأشخاص بانتهاج أساليب القرصنة الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت، واستخدامها فى الاستيلاء على بيانات البطاقات الائتمانية لعملاء البنوك المختلفة والاستيلاء على أموالهم.

أسفرت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية عن صحة المعلومات وقيام حاصل على بكالوريوس نظم ومعلومات إدارية، مقيم بدائرة قسم شرطة المنتزه ثان، بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق بالاشتراك مع آخرين فى استخدام برامج القرصنة الإلكترونية، واختراق المواقع الإلكترونية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"من خلال إنشاء صفحات مقلدة للبنوك الافتراضية على شبكة الإنترنت، وإرسال رسائل خادعة لبعض العملاء على حساباتهم الإلكترونية تفيد طلب تحديث بياناتهم البنكية والاستيلاء عن طريق تلك الرسائل الخادعة عــلـى بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى لبعض العملاء والضحايا وهو ما يعرف بأسلوب التصيد، واستخدامها عقب ذلك فى شراء منتجات وبضائع من المواقع الإلكترونية لشركات التسوق الإلكترونى بالخارج وشحنها للبلاد واستلامها من خلال إحدى شركات الشحن، وخصم قيمة رسوم الشحن والجمارك المقررة على الشحنات من ذات حسابات البطاقات المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، تم عمل كمين والقى القبض على المتهم المذكور بمسكنه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى المُشار إليه وبإرشاده تم ضبط 2 جهاز "لاب توب" و2 شاشة كمبيوتر وسماعة وهاتف محمول ووحدة تخزين بيانات كمبيوتر و6 قرص تخزين صلب "هارديسك " ومجموعة إكسسوارات "للسجائر الإلكترونية" ومبلغ مالى قدره 10 آلاف جنيه مصرى من متحصلات نشاطه الإجرامى.

وبفحص جهاز الكمبيوتر المضبوط بحوزة المتهم تبين أنها تحتوى على العديد من الرسائل الخاصة بطلب وشحن بعض المنتجات على شبكة إحدى شركات الشحن - نماذج صفحات مقلدة يتم من خلالها الاحتيال على العملاء، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة التحقيقات.


الاسكندريه

امن الاسكندريه

نيابه المنتزه

الاستيلاء على بطاقات الدفع الالكترونى

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