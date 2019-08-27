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جهاز مكافحة الإرهاب العراقى يعلن مقتل والى ولاة غرب العراق فى تنظيم داعش

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 08:48 م
جهاز مكافحة الإرهاب العراقى يعلن مقتل والى ولاة غرب العراق فى تنظيم داعش والى ولاة غرب العراق فى تنظيم داعش
كتب : أحمد جمعة

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أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقى، اليوم الثلاثاء، عن مقتل والى ولاة الولايات الغربية "أبو مسلم"، خلال الضربة الجوية لطيران التحالف الدولى فى 13 أغسطس الحالى.

وقال الجهاز فى بيان صحفى إنه إلحاقا بالبيان الذى أعلنه جهاز مكافحة الارهاب فى 13 أغسطس 2019، حول مقتل 10 إرهابيين فى صحراء الأنبار بضربة جوية لطيران التحالف الدولى وفق معلومات دقيقة من استخبارات الجهاز، تأكد بعد التدقيق والتفتيش أن من بين من قتلوا أحمد حامد حسين عبد الجليل العيثاوى المكنى (أبو مسلم)، والى ولاة الولايات الغربية فى تنظيم داعش.

وأضاف البيان أن من بقين الذين لقوا مصرعهم "أبو أنس" أمير قاطع الصحراء في ولاية الأنبار و"أبو وقاص" الإعلامى العام ومجهز الولايات الغربية، إضافة إلى قياديين آخرين لم تتسن معرفة أسمائهم لتشوه جثثهم من أثر الضربة.

وأشار جهاز مكافحة الإرهاب العراقى إلى أن التنظيم فقد بهذه الضربات أكبر قياداته فى القاطع.

 

 

 

 


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