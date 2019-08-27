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جمعية فلكية: تحرى هلال السنة الهجرية الجديدة 1441 الجمعة المقبل

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 01:26 م
جمعية فلكية: تحرى هلال السنة الهجرية الجديدة 1441 الجمعة المقبل رؤية الهلال
كتب ــ محمود راغب

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تتحرى السعودية والدول العربية والإسلامية مساء يوم الجمعة المقبل 29 ذي الحجة  1440 الموافق 30 أغسطس الجارى، هلال قمر غرة شهر محرم للسنة الهجرية 1441.
 
وكشفت الجمعية الفلكية بجدة، فى تقرير لها، أنه علمياً تشير الحسابات الفلكية أن اقتران القمر سيحدث مساء يوم الجمعة، والاقتران أحد منازل (أطوار) القمر ويعنى اجتماع الشمس والقمر على ارتفاع واحد فى قبة السماء أى على خط طول سماوى واحد ويكون القمر منتقلا من غرب الشمس إلى شرقها.
 
وقال التقرير، إنه فى مساء هذا اليوم (الجمعة) ستغرب الشمس من أفق مكة المكرمة عند الساعة (3:40 مساء بتوقيت جرينتش) وفى ذلك الوقت سيكون القمر فوق الأفق على ارتفاع (3) درجات وإضاءته ضعيفة جدا (0.1 %) ما يعنى بأن رؤيته بالعين المجردة أو التلسكوب ستكون صعبه للغاية وسيغرب بعد (18 دقيقة) من غروب الشمس.
 
وفى مساء اليوم التالى السبت 31 أغسطس، ستغرب الشمس من أفق مكة المكرمة عند الساعة (3:39 مساء بتوقيت جرينتش) ، وفى ذلك الوقت سيكون القمر فوق الأفق على ارتفاع (13) درجة واضاءته (2.2 %) ما يعنى بأن رؤيته بالعين المجردة ستكون في غاية السهولة.
 
وتابع التقرير: هذه تسمى  مرحلة الإهلال وتعنى رؤية الهلال الجديد بعد اقترانه مع الشمس وخروجه من المحاق وابتعاده مسافة كافية عن الشمس لظهور النور على سطحه، وعليه فإن غرة محرم إما أنها ستكون يوم السبت فى حال التمكن من رؤية الهلال مساء الجمعة أو ستكون يوم الأحد فى حال تعذر ذلك.
 
جدير بالذكر، أن هذا الوقت من الشهر القمري يعتبر مثاليا لرصد الأجسام الخافتة في أعماق السماء مثل السدم والمجرات والعناقيد النجمية من الأماكن المظلمة.
 
 
 

الفلك

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