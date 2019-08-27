جامعة مصر الدولية: التقدم للحصول على المنحة مستمر حتى 29 أغسطس الجارى

أعلنت جامعة مصر الدولية عن تقديمها 40 منحة دراسية مجانية لطلاب الثانوية العامة، وخريجى مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا الذين درسوا نظام STE للعام الجامعى 2020/2019.
وحددت الجامعة بعض التخصصات للاستفادة من المنحة على النحو التالى:
1- الهندسة قسم العمارة والاتصالات .
2- كلية الآلسن والإعلام (تخصص إعلام ، آلسن لغة إنجليزية).
3- الحاسبات والمعلومات .
-4إدارة الأعمال والتجارة الدولية .
وحددت الجامعة عدة شروط لحصول الطالب على المنحة منها:
- - المنحة مجانية طوال سنوات الدراسة.
- - الحصول على الثانوية العامة من مدرسة حكومية مصرية بمجموع درجات لا يقل عن الحد الأدنى لدرجات القبول المقررة من مجلس الجامعات الخاصة والأهلية لكل كلية من كليات الجامعة.
- اجتياز الاختبارات المقررة حسب التخصص المطلوب.
- ألا يكون قد تقدم للالتحاق بأى كلية بالجامعات الخاصة أو الأهلية.
- بالنسبة للحالات الاجتماعية يحضر الطالب المستندات اللازمة، وسوف تقوم الجامعة ببحث اجتماعى للطلاب.
- التقدم للحصول على المنحة فى موعد غايته 2019/8/29.
- يشترط لإستمرار تمتع الطالب بالمنحة المجانية:
-الحصول على تقدير جيد على الأقل عند إنتقاله إلى الفرقة الدراسية الأعلى.
- إلتزام السلوك الطلابى القويم وإحترام التقاليد الجامعية.
8.التقديم عن طريق الموقع الإلكترونى للجامعة فقط.
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