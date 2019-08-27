جامعة الباحة فى السعودية تطلق برنامجاً تدريبيا يستهدف 740 موظفا وموظفة

وكالات الأنباء

تطلق جامعة الباحة بالمملكة العربية السعودية، برنامجاً تدريباً يستهدف 740 موظفاً وموظفة من منسوبي الجامعة خلال الفصل الدراسي الأول.

وأوضح وكيل الجامعة للتطوير والجودة الدكتور فارس بن صالح الغامدي، أنّ البرنامج يأتي تحقيقاً لرؤية الجامعة ورسالتها ضمن خطتها الإستراتيجية في التطوير المستمر للموظفين والموظفات ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم العملية ومواصلة نموهم المهني،إضافة إلى إيجاد مقومات البيئة الإدارية المثلى داخل الجامعة.

وحثّ الموظفين والإداريين بالجامعة للاستفادة من هذه الفرص التدريبية لتطوير مهاراتهم في جميع الجوانب الإدارية والسلوكية،مشيراً إلى أنّه سيتبع هذا البرنامج تنفيذ عدد من البرامج التطويرية لمنسوبي الجامعة ومتابعة أثر ذلك التدريب من خلال مؤشرات دقيقة وعلمية.

من جهته أوضح مدير إدارة التطوير الإداري، فهد بن سعيد آل مجثل، أنّ البرنامج يستهدف تدريب أكثر من 740 موظفاً وموظفة بواقع عشرين دورة في مجالات متعددة موزعة على 40 يوماً خلال الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي الحالي 1440 / 1441هـ ، مفيداً أنّ برامج التدريب تهدف إلى إحداث الأثر الإيجابي على تطبيقات العمل بالصورة المثلى المخطط لها بفعالية.