سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 09:55 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

جامعة الباحة فى السعودية تطلق برنامجاً تدريبيا يستهدف 740 موظفا وموظفة

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 09:13 م
جامعة الباحة فى السعودية تطلق برنامجاً تدريبيا يستهدف 740 موظفا وموظفة موظفون-صورة ارشيفية
وكالات الأنباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تطلق جامعة الباحة بالمملكة العربية السعودية، برنامجاً تدريباً يستهدف 740 موظفاً وموظفة من منسوبي الجامعة خلال الفصل الدراسي الأول.

وأوضح وكيل الجامعة للتطوير والجودة الدكتور فارس بن صالح الغامدي، أنّ البرنامج يأتي تحقيقاً لرؤية الجامعة ورسالتها ضمن خطتها الإستراتيجية في التطوير المستمر للموظفين والموظفات ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم العملية ومواصلة نموهم المهني،إضافة إلى إيجاد مقومات البيئة الإدارية المثلى داخل الجامعة.

وحثّ الموظفين والإداريين بالجامعة للاستفادة من هذه الفرص التدريبية لتطوير مهاراتهم في جميع الجوانب الإدارية والسلوكية،مشيراً إلى أنّه سيتبع هذا البرنامج تنفيذ عدد من البرامج التطويرية لمنسوبي الجامعة ومتابعة أثر ذلك التدريب من خلال مؤشرات دقيقة وعلمية.

من جهته أوضح مدير إدارة التطوير الإداري، فهد بن سعيد آل مجثل، أنّ البرنامج يستهدف تدريب أكثر من 740 موظفاً وموظفة بواقع عشرين دورة في مجالات متعددة موزعة على 40 يوماً خلال الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي الحالي 1440 / 1441هـ ، مفيداً أنّ برامج التدريب تهدف إلى إحداث الأثر الإيجابي على تطبيقات العمل بالصورة المثلى المخطط لها بفعالية.

 

 


السعودية

جامعة الباحة

تدريب

برنامج تدريبى

موظفين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مفاجآت فى التريلر الجديد للموسم الثانى من مسلسل Titans

مفاجآت فى التريلر الجديد للموسم الثانى من مسلسل Titans

اليوم السابع: السيسى فى اليابان للدفاع عن حقوق أفريقيا فى التنمية

اليوم السابع: السيسى فى اليابان للدفاع عن حقوق أفريقيا فى التنمية

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

موجز أخبار مصر للساعة 6.. السبت إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية

موجز أخبار مصر للساعة 6.. السبت إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية

1 سبتمبر.. عيد الصحة القومى

1 سبتمبر.. عيد الصحة القومى

التعليم تفتح باب التظلمات على نتيجة الدور الثانى للدبلومات الفنية لمدة 15يوما

التعليم تفتح باب التظلمات على نتيجة الدور الثانى للدبلومات الفنية لمدة 15يوما

مصر تهزم نيجيريا 3 / 0 فى بطولة العالم لناشئى الطائرة.. وتتأهل لربع النهائى

مصر تهزم نيجيريا 3 / 0 فى بطولة العالم لناشئى الطائرة.. وتتأهل لربع النهائى

قصة صاحب أخر ورشة فخار بالوادى الجديد يرفض بيع متنجاته بالمال.. صور

قصة صاحب أخر ورشة فخار بالوادى الجديد يرفض بيع متنجاته بالمال.. صور

القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلى: ارتفاع نسبة الإجهاض بصفوف مجندات الجيش

القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلى: ارتفاع نسبة الإجهاض بصفوف مجندات الجيش

صراعات شركة "أوراسكوم" وشركة التمويل العقارى أمام المحكمة الاقتصادية.. نزاعات قضائية لفسخ التعاقد منذ 10 سنوات.. خلاف بين الشركتين لتسليم إحدى الوحدات السكنية بسبب عدم سداد الأقساط.. والمحكمة ترفض الموضوع

صراعات شركة "أوراسكوم" وشركة التمويل العقارى أمام المحكمة الاقتصادية.. نزاعات قضائية لفسخ التعاقد منذ 10 سنوات.. خلاف بين الشركتين لتسليم إحدى الوحدات السكنية بسبب عدم سداد الأقساط.. والمحكمة ترفض الموضوع

س وج.. كل ما تريد معرفته عن التيكاد 7.. يفتتحها السيسي وآبى غدا باليابان

س وج.. كل ما تريد معرفته عن التيكاد 7.. يفتتحها السيسي وآبى غدا باليابان

الحكومة تستعد لحفل افتتاح المتحف المصرى الكبير.. رئيس الوزراء: تنظيم احتفالية على مدار عدة أيام.. والاستعانة بالشركات العالمية المتخصصة لتنظيم حدث عالمى يليق بمكانة مصر بحضور رؤساء وملوك من مختلف دول العالم

الحكومة تستعد لحفل افتتاح المتحف المصرى الكبير.. رئيس الوزراء: تنظيم احتفالية على مدار عدة أيام.. والاستعانة بالشركات العالمية المتخصصة لتنظيم حدث عالمى يليق بمكانة مصر بحضور رؤساء وملوك من مختلف دول العالم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة