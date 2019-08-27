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جامعة الأزهر تعلن غلق باب تنسيق المدن الجامعية الخميس المقبل

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 11:41 ص
جامعة الأزهر تعلن غلق باب تنسيق المدن الجامعية الخميس المقبل جامعة الأزهر - أرشيفية
كتب ــ لؤى على

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أعلن الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، انتهاء تنسيق المدن الجامعية بجامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم بحرى بطنطا وقبلى بأسيوط، يوم الخميس 29 أغسطس، حيث بدأ التنسيق يوم الأحد 4 أغسطس، وذلك للطلاب والطالبات القدامى فى سنوات النقل المختلفة.

وأوضح رئيس الجامعة، فى تصريحات له، أن الطلاب والطالبات متاح لهم سحب مظاريف التقديم من المدن الجامعية فى مختلف محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أنه فور الانتهاء من تقديم مظاريف المدن الجامعية سوف تبدأ مرحلة المراجعة واستخراج النتائج فى 12 سبتمبر المقبل.


المدن الجامعية

الازهر الشريف

جامعة الازهر

محمد المحرصاوى

تنسيق المدن الجامعية

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