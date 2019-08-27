تونس واليابان توقعان مذكرة تعاون فى مجال البنية التحتية عالية الجودة

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وقع وزير الخارجية التونسى خميس الجهيناوى مذكرة تعاون مع وزير اليابان للبنية التحتية والنقل والسياحة كيشى إيشى، فى مجال البنية التحتية، بهدف تعزيز التعاون الثنائى وتبادل المعلومات والخبرات، بالإضافة إلى بناء شراكة بين البلدين لاستهداف السوق الإفريقية.

وذكرت وزارة الخارجية - في بيان اليوم الثلاثاء- أن توقيع المذكرة جاء خلال لقاء الوزيرين على هامش أعمال القمة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولي حول تنمية إفريقيا "التيكاد7".

وبحث الوزيران - خلال لقائهما- سبل تدعيم التعاون بين البلدين في مجال تطوير البنية التحتية عالية الجودة في تونس، واستكشاف فرص التعاون بين الشركات التونسية واليابانية في الأسواق الإفريقية في مجال البنية التحتية.

ويرأس الجهيناوي وفد بلاده في قمة التيكاد 7 التي تعقد في اليابان تحت شعار "دفع التنمية الإفريقية من خلال الشعوب والتكنولوجيا والابتكار"، بمشاركة ممثلين عن الجهات الدولية الداعمة، وفي مقدمتها الأمم المتحدة وبرنامج التنمية التابع للأمم المتحدة ومفوضية الاتحاد الإفريقي والبنك الدولي.