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تنسيق هندسة القاهرة: ركزوا على الموقع الجغرافى والمصروفات فى اختيار المعاهد

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 02:04 م
تنسيق هندسة القاهرة: ركزوا على الموقع الجغرافى والمصروفات فى اختيار المعاهد تنسيق إلكترونى
وائل ربيعى

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أكد عبد الحميد حسن، المشرف على معامل التنسيق بكلية الهندسة جامعة القاهرة، أن أهم الاستفسارات التى تأتى من طلاب المرحلة الثالثة للتنسيق وأولياء أمورهم تتلخص فى التساؤلات عن بعض الكليات فى الأقاليم وعدد الرغبات وكيفية ملء القائمة الكاملة 75 رغبة.

ونصح حسن لـ"اليوم السابع"، طلاب المرحلة الثالثة للتنسيق وأولياء أمورهم بكتابة الكليات التى تظهر لهم فى قائمة الرغبات والمعاهد والتدقيق الكامل فيما يخص المعاهد من ناحية الموقع الجغرافى والرسوم الدراسية، حتى لا يتفاجأ الطالب بمعهد فى محافظة نائية أو المصروفات أعلى من طاقته المالية.

وأشار مشرف معامل التنسيق بكلية الهندسة جامعة القاهرة، أن نتيجة المرحلة الثالثة ستعلن كاملة بعد الانتهاء من تسجيل رغبات طلاب الدور الثانى للثانوية العامة، موضحا أن طاقة المرحلة الثالثة 84 ألف طالب إضافة إلى طلاب الدور الثانى للثانوية العامة.

 


تنسيق 2019

تنسيق المرحلة الثالثة

معامل التنسيق

تسجيل رغبات طلاب المرحلة

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