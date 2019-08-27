سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 10:41 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

تعليم الغربية تستعد للعام الدراسي الجديد بـ1266مدرسة

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 09:34 م
تعليم الغربية تستعد للعام الدراسي الجديد بـ1266مدرسة مدرسة - ارشيفية
الغربية – مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد محمد فاروق وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، على استعداد المحافظة للعام الدراسي الجديد، بـ1266مدرسة على مستوى المحافظة، موزعين على الإدارات التعليمية العشر.

وأشار "فاروق" إلى أن هناك تنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية للانتهاء من توصيل الكهرباء لـ 3 مدارس بمركز المحلة و3 مدارس بمركز قطور قبل يوم الأثنين القادم لتكون هناك  27 مدرسة جديدة جاهزة للافتتاح قبل بداية العام الدراسي لتقليل كثافة الطلاب بالفصول والانتهاء من توزيع الأطقم التعليمية على هذه المدارس لتشغيلها بطاقة كاملة.

وأشار وكيل وزارة انه تم سيتم إفتتاح معارض (أهلاً مدارس) بطنطا والمحلة الكبرى يضم كافة الأدوات المدرسية بأسعار تنافسية تناسب جميع الفئات.

 

 


محافظه الغربيه

وكيل تعليم الغربيه

مدارس الغربيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وكيل تعليم الغربية يجتمع بمديرى العموم والإدارات التعليمية العشر والإدارات النوعية بالمديرية

الأربعاء، 14 أغسطس 2019 04:05 م

"تعليم الغربية": محاضرات لتوعية الطلاب للاستفادة من بنك المعرفة بمدارس المديرية

الإثنين، 05 أغسطس 2019 02:08 م

الثلاثاء .. تعليم الغربية تبدأ تلقى التظلمات على درجات الثانوية العامة بطنطا

الإثنين، 15 يوليه 2019 01:33 م

وكيل تعليم الغربية يناقش استعدادات المديرية للعام الدراسى الجديد وامتحانات الدور الثانى

الأربعاء، 10 يوليه 2019 02:47 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ثانى حلقات الموسم الجديد من Peaky Blinders تحصد تقييم 9.5

ثانى حلقات الموسم الجديد من Peaky Blinders تحصد تقييم 9.5

مفاجآت فى التريلر الجديد للموسم الثانى من مسلسل Titans

مفاجآت فى التريلر الجديد للموسم الثانى من مسلسل Titans

اليوم السابع: السيسى فى اليابان للدفاع عن حقوق أفريقيا فى التنمية

اليوم السابع: السيسى فى اليابان للدفاع عن حقوق أفريقيا فى التنمية

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

موجز أخبار مصر للساعة 6.. السبت إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية

موجز أخبار مصر للساعة 6.. السبت إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية

1 سبتمبر.. عيد الصحة القومى

1 سبتمبر.. عيد الصحة القومى

التعليم تفتح باب التظلمات على نتيجة الدور الثانى للدبلومات الفنية لمدة 15يوما

التعليم تفتح باب التظلمات على نتيجة الدور الثانى للدبلومات الفنية لمدة 15يوما

مصر تهزم نيجيريا 3 / 0 فى بطولة العالم لناشئى الطائرة.. وتتأهل لربع النهائى

مصر تهزم نيجيريا 3 / 0 فى بطولة العالم لناشئى الطائرة.. وتتأهل لربع النهائى

قصة صاحب أخر ورشة فخار بالوادى الجديد يرفض بيع متنجاته بالمال.. صور

قصة صاحب أخر ورشة فخار بالوادى الجديد يرفض بيع متنجاته بالمال.. صور

القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلى: ارتفاع نسبة الإجهاض بصفوف مجندات الجيش

القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلى: ارتفاع نسبة الإجهاض بصفوف مجندات الجيش

صراعات شركة "أوراسكوم" وشركة التمويل العقارى أمام المحكمة الاقتصادية.. نزاعات قضائية لفسخ التعاقد منذ 10 سنوات.. خلاف بين الشركتين لتسليم إحدى الوحدات السكنية بسبب عدم سداد الأقساط.. والمحكمة ترفض الموضوع

صراعات شركة "أوراسكوم" وشركة التمويل العقارى أمام المحكمة الاقتصادية.. نزاعات قضائية لفسخ التعاقد منذ 10 سنوات.. خلاف بين الشركتين لتسليم إحدى الوحدات السكنية بسبب عدم سداد الأقساط.. والمحكمة ترفض الموضوع

س وج.. كل ما تريد معرفته عن التيكاد 7.. يفتتحها السيسي وآبى غدا باليابان

س وج.. كل ما تريد معرفته عن التيكاد 7.. يفتتحها السيسي وآبى غدا باليابان

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة