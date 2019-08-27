تعليم الغربية تستعد للعام الدراسي الجديد بـ1266مدرسة

الغربية – مصطفى عادل

أكد محمد فاروق وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، على استعداد المحافظة للعام الدراسي الجديد، بـ1266مدرسة على مستوى المحافظة، موزعين على الإدارات التعليمية العشر.

وأشار "فاروق" إلى أن هناك تنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية للانتهاء من توصيل الكهرباء لـ 3 مدارس بمركز المحلة و3 مدارس بمركز قطور قبل يوم الأثنين القادم لتكون هناك 27 مدرسة جديدة جاهزة للافتتاح قبل بداية العام الدراسي لتقليل كثافة الطلاب بالفصول والانتهاء من توزيع الأطقم التعليمية على هذه المدارس لتشغيلها بطاقة كاملة.

وأشار وكيل وزارة انه تم سيتم إفتتاح معارض (أهلاً مدارس) بطنطا والمحلة الكبرى يضم كافة الأدوات المدرسية بأسعار تنافسية تناسب جميع الفئات.