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"تعليم أسوان" تواصل تنظيم فعاليات الأنشطة الصيفية أثناء فترة الإجازة.. صور

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 12:00 ص
"تعليم أسوان" تواصل تنظيم فعاليات الأنشطة الصيفية أثناء فترة الإجازة.. صور جانب من حفل التكريم
أسوان - عبد الله صلاح

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تابع السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، الفعاليات والأنشطة التى يقدمها المركز الاستكشافى للعلوم والتكنولوجيا للطلاب بمختلف المراحل الدراسية خلال فترة الأجازة الصيفية ومنها تنظيم دورات تدريبية وتعليمية باللغات الأجنبية والبرمجة والحاسب الآلى وتطبيقاته المتنوعة، جاء ذلك فى بيان صحفى اليوم الاثنين.

يأتى ذلك استكمالاً لتنفيذ تعليمات أحمد إبراهيم محافظ أسوان، من أجل تكثيف الجهود المبذولة للتطوير المتواصل للمنظومة التعليمية بكافة عناصرها وعلى رأسها الطلاب وضمان تنمية ورفع مستوياتهم التعليمية والتربوية.

واستكمل السيد الفيومى، جولته بمتابعة فعاليات الأنشطة الصيفية أيضاً التى تقدمها مدرسة النور للمكفوفين وتتضمن تدريب الطلاب على عدد من الفنون الغنائية والموسيقية والشعرية والمسرحية المتنوعة.

واختتم وكيل وزارة التربية والتعليم جولته الميدانية بتفقد فعاليات الاختبارات والمقابلة الشخصية التى تعقدها المدرسة الفندقية المتقدمة للطلاب الجدد بداية من الأمس ومستمرة حتى نهاية الأسبوع الجارى حيث شدد الفيومى على مسئولى لجنة الاختبار بضرورة تحرى الدقة والشفافية فى العمل والبعد عن الوساطة والمحسوبية مع الالتزام بالمعايير والشروط الواجب توافرها فى الطالب المتقدم للالتحاق بالمدرسة، وعلى هامش الجولة التفقدية كرم الدكتور السيد الفيومى، طالبتين من أوائل الدبلومات الفنية متمنيًا لهما دوام التوفيق والنجاح.

 

تعليم أسوان تواصل تنظيم فعاليات الأنشطة الصيفية أثناء فترة الأجازة (1)
تعليم أسوان تواصل تنظيم فعاليات الأنشطة الصيفية أثناء فترة الأجازة 

 

تعليم أسوان تواصل تنظيم فعاليات الأنشطة الصيفية أثناء فترة الأجازة (2)
تعليم أسوان تواصل تنظيم فعاليات الأنشطة الصيفية أثناء فترة الأجازة 

 

تعليم أسوان تواصل تنظيم فعاليات الأنشطة الصيفية أثناء فترة الأجازة (3)
تعليم أسوان تواصل تنظيم فعاليات الأنشطة الصيفية أثناء فترة الأجازة 

 

تعليم أسوان تواصل تنظيم فعاليات الأنشطة الصيفية أثناء فترة الأجازة (4)
تعليم أسوان تواصل تنظيم فعاليات الأنشطة الصيفية أثناء فترة الأجازة 

 

تعليم أسوان تواصل تنظيم فعاليات الأنشطة الصيفية أثناء فترة الأجازة (5)
تعليم أسوان تواصل تنظيم فعاليات الأنشطة الصيفية أثناء فترة الأجازة 

 

تعليم أسوان تواصل تنظيم فعاليات الأنشطة الصيفية أثناء فترة الأجازة (6)
تعليم أسوان تواصل تنظيم فعاليات الأنشطة الصيفية أثناء فترة الأجازة 

 

تعليم أسوان تواصل تنظيم فعاليات الأنشطة الصيفية أثناء فترة الأجازة (7)
تعليم أسوان تواصل تنظيم فعاليات الأنشطة الصيفية أثناء فترة الأجازة 

 

تعليم أسوان تواصل تنظيم فعاليات الأنشطة الصيفية أثناء فترة الأجازة (8)
جانب من حفل التكريم 

تعليم اسوان

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