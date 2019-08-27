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تعرف على مهام وموارد المعهد القومى للتأمين الاجتماعى

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 05:00 ص
تعرف على مهام وموارد المعهد القومى للتأمين الاجتماعى مجلس النواب -
كتبت إيمان على

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شمل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والذى صدق رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى عليه، وجرى نشره فى الجريدة الرسمية الخميس الماضى ، إنشاء معهدا جديدا يسمى "المعهد القومى للتأمين الاجتماعى" ليتبع  الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.

ويستهدف إنشاء هذا المعهد العمل على تنمية مهارات العاملين في مجال التأمين الاجتماعى لمسايرة التطور العالمى وترسيخ قواعد العمل المهنى السليم.

ونستعرض آلية إصدار النظام الأساسى للمعهد وما يتعلق بموارده وموازنته:

أولاً : النظام الأساسى للمعهد وما يتعلق به :

يصدر بالنظام الأساسى للمعهد قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على موافقة مجلس الإدارة على أن يتضمن ما يلى :

1.. مهام واختصاصات المعهد

2.. تشكيل مجلس إدارة المعهد واختصاصاته وإجراءات الدعوة لاجتماعات المجلس ونظام العمل به.

3.. قواعد اختيار الخبراء والمدربين والفنيين والباحثين والعاملين

4.. اللوائح المالية والادارية للمعهد دون التقيد بالنظم المعمول بها فى الحكومة او القطاع العام أو قطاع الاعمال العام.

ثانيا : موازنة المعهد وموارده

- ينص القانون علي أن للمعهد موازنة مستقلة.

- تبدأ السنة المالية للمعهد مع بداية السنة المالية للهيئة وتنتهى بنهايتها ويكون للمعهد حساب خاص تودع فيه موارده، ويرحل هذا الحساب من سنة الى أخرى.

3-  تتكون موارد المعهد مما يلى:

1.. الاعتمادات التى يخصصها له مجلس الإدارة

2.. المبالغ التى تؤديهـا الجهـات مقابل تدريب العاملين بها.

3.. مقابل الخدمات التي يؤديها المعهد.

4.. العائد على استثمار أموال المعهد

5.. التبرعات والهبات والإعانات التى ترد للمعهد من الجهات المختلفة ويقرر مجلس الإدارة قبولها.

يصدر بتحديد المقابل المنصوص عليه في البندين ( 3، 4 ) قرار من مجلس الإدارة بناء على اقتراح مجلس إدارة المعهد.


البرلمان

السيسى

التأمينات

المعاشات

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