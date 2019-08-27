تعرف على "كارل بوش" صاحب الـ 114 اختراع .. وحصوله على نوبل عام 1931

وكالات

حصل العالم كارل بوش في سنة 1931 على جائزة نوبل في الكيمياء لاشتراكه في اختراع و تطوير أساليب الكيمياء تحت الضغط العالي تسمى باسمه طريقة لتحضير الهيدروجين من غاز الماء و بخار الماء عند درجة 500 درجة مئوية مع وجود عامل مساعد و غاز الماء هو غاز صناعي من نواتج الفحم يتكون من الهيدروجين و الميثان و أول و ثاني أكسيد الكربون و النيتروجين.

وهو مهندس وكيميائي ألماني ولد في 27 أغسطس 1874 في كولونيا وتوفى في 26 أبريل 1940 في هايدلبيرج ،والتحق بمدرسة في معهد البوليتيكنيك للدراسات العليا في مدينة شارلوتنبرج في قســم التعدين وصنع الآلات ، ودخل إلى مختبرات الكيمياء في المعهد وحصل على الدكتوراه في ذلك فيما بعد وبرع في ذلك إلى أن طلب منه أستاذه المساعدة في المختبر لكنه فضل الصناعة في مصنع الإينيلين والصودا وهو أضخم مصانع ألمانيا الكيميائية .

ومن أعماله أيضاً أنه حضر الأمونياك انطلاقاً من الهيدروجين والأزوت فالتحق بشركة باسف التي فيها توصل إلى تخليق الامونياك ، وبعدها صمم مصنعاً لذلك ،

وخلال الحرب العالمية الأولى كلفته الحكومة ببناء مصنع لانتاج حامض النيتريك وتمكن من تنفيذ الطللب خـلال : 14 شهراً، لكن حدثت انفجارات في المصنع الذي يعمل فيه مما أدى إلى حدوث مشاكل كثيرة.

وإن أحصينا اختراعات هذا العالم القدير لتوصلنا إلى 114 اختراع في مختلف الميادين ، منح الأوسمة والميداليات وأهمها كانت ميدالية (كارل ليوغ) في مجال التعدين .