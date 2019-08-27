سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 01:26 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

تعرف على "كارل بوش" صاحب الـ 114 اختراع .. وحصوله على نوبل عام 1931

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 12:47 م
تعرف على "كارل بوش" صاحب الـ 114 اختراع .. وحصوله على نوبل عام 1931 كارل بوش
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حصل العالم كارل بوش في سنة 1931 على جائزة نوبل في الكيمياء لاشتراكه في اختراع و تطوير أساليب الكيمياء تحت الضغط العالي تسمى باسمه طريقة لتحضير الهيدروجين من غاز الماء و بخار الماء عند درجة 500 درجة مئوية مع وجود عامل مساعد و غاز الماء هو غاز صناعي من نواتج الفحم يتكون من الهيدروجين و الميثان و أول و ثاني أكسيد الكربون و النيتروجين.

وهو مهندس وكيميائي ألماني ولد في 27 أغسطس 1874 في كولونيا وتوفى في 26 أبريل 1940 في هايدلبيرج ،والتحق بمدرسة في معهد البوليتيكنيك للدراسات العليا في مدينة شارلوتنبرج في قســم التعدين وصنع الآلات ، ودخل إلى مختبرات الكيمياء في المعهد وحصل على الدكتوراه في ذلك فيما بعد وبرع في ذلك إلى أن طلب منه أستاذه المساعدة في المختبر لكنه فضل الصناعة في مصنع الإينيلين والصودا وهو أضخم مصانع ألمانيا الكيميائية .  

ومن أعماله أيضاً أنه حضر الأمونياك انطلاقاً من الهيدروجين والأزوت فالتحق بشركة باسف التي فيها توصل إلى تخليق الامونياك ، وبعدها صمم مصنعاً لذلك ،

وخلال الحرب العالمية الأولى كلفته الحكومة ببناء مصنع لانتاج حامض النيتريك وتمكن من تنفيذ الطللب خـلال : 14 شهراً، لكن حدثت انفجارات في المصنع الذي يعمل فيه مما أدى إلى حدوث مشاكل كثيرة.

وإن أحصينا اختراعات هذا العالم القدير لتوصلنا إلى 114 اختراع في مختلف الميادين ، منح الأوسمة والميداليات وأهمها كانت ميدالية (كارل ليوغ) في مجال التعدين .

 


كارل بوش

كولونيا

المانيا

هايدلبيرج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
منتخب اليد للكرة الشاطئية يهزم قبرص 2 /1 فى بطولة البحر المتوسط باليونان

منتخب اليد للكرة الشاطئية يهزم قبرص 2 /1 فى بطولة البحر المتوسط باليونان

فيديو معلوماتى.. رجيم لتخسيس البطن فى أسبوع.. دايت اليوم الثالث

فيديو معلوماتى.. رجيم لتخسيس البطن فى أسبوع.. دايت اليوم الثالث

منة حامد تواجه سونينا كوروفيلا فى نهائى بطولة دلهى لسيدات الاسكواش

منة حامد تواجه سونينا كوروفيلا فى نهائى بطولة دلهى لسيدات الاسكواش

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم بسبب أعمال التطوير

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم بسبب أعمال التطوير

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 27- 8 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 27- 8 - 2019 والقنوات الناقلة

السيسى ورئيس وزراء اليابان يفتتحان غدًا قمة التيكاد.. تعرف على جدول الأعمال

السيسى ورئيس وزراء اليابان يفتتحان غدًا قمة التيكاد.. تعرف على جدول الأعمال

احذر منها فى الجيم ..أصابع ومشروبات الطاقة تسبب تآكل وتسوس الأسنان

احذر منها فى الجيم ..أصابع ومشروبات الطاقة تسبب تآكل وتسوس الأسنان

أستون فيلا يواجه كرو ألكساندرا فى كأس الرابطة اليوم

أستون فيلا يواجه كرو ألكساندرا فى كأس الرابطة اليوم

طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

فيديو.. الرئيس السيسي يصل اليابان للمشاركة فى القمة السابعة لـ"تيكاد"

فيديو.. الرئيس السيسي يصل اليابان للمشاركة فى القمة السابعة لـ"تيكاد"

الاتحاد يتحدى الهلال فى قمة سعودية بدوري أبطال آسيا

الاتحاد يتحدى الهلال فى قمة سعودية بدوري أبطال آسيا

اعرف تعديلات مواعيد قطارات "خط القاهرةـ منوفـ طنطا" لمواجهة الزحام × 7 معلومات

اعرف تعديلات مواعيد قطارات "خط القاهرةـ منوفـ طنطا" لمواجهة الزحام × 7 معلومات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة