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تعرف على خدمات مشروع رفيق المسن فى 9 معلومات

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 04:00 ص
تعرف على خدمات مشروع رفيق المسن فى 9 معلومات صوره ارشيفية
كتب مدحت وهبة

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انتهت وزارة التضامن من تدريب خريجى أول دفعات مشروع رفيق المسن، ويتم توفير خدمة رفيق المسن لرعاية المسنين فى منازلهم من خلال الجمعيات الشريكة بالمشروع فى المحافظات التى يستهدفها المشروع وهى "القاهرة -الجيزة - القليوبية والاسكندرية ".

"اليوم السابع" ينشر تقريرا معلوماتيا عن خدمة رفيق المسن من خلال وزارة التضامن فى نقاط محددة:

1- يستهدف المشروع توفير خدمة رفيق المسن فى  محافظات "القاهرة -الجيزة - القليوبية والاسكندرية ".

2- يمكن الاستفادة من المشروع من خلال استمارة طلب خدمة رفيق المسن وإرسالها عبر البريد الإلكترونى care@moss.gov.eg  

3- يمكن ايضاً تقديم الاستمارة يدوياً بمقر وزارة التضامن الاجتماعي 19شارع المراغى بالعجوزة .

4- تم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ومعهد علوم المسنين بجامعة بني سويف وعدد من الجمعيات الاهلية العاملة فى هذا المجال حيث قامت الوزارة وفقاً لهذا البروتوكول.

5- توفير كافة الحقائب التدريبية للشباب الملتحقين بالمشروع والتنسيق بين الأطراف المعنية.

6- تم تدريب 150 شاب وفتاة على رعاية كبار السن وقد تم فعلياً تخريج الدفعة الأولى من رفقاء المسنين .

7- حصل المتدربين من خلال معهد علوم المسنين ببني سويف على شهادة معتمدة لاجتياز البرنامج التدريبى.

8- قامت الجمعيات المعنية باختيار واعداد وتشغيل رفيق المسن وإتاحة البرامج التدريبية ليتم مراجعتها وتوفير فرص العمل لمن يتم تدريبهم.

9- مشروع "رفيق المسن" يهدف الى الحفاظ على الترابط والتماسك الأسرى من خلال توفير الرعاية المنزلية للمسن داخل أسرته.

 


التضامن

مشروع رفيق المسن

خدمات رفيق المسن

رعاية كبار السن

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