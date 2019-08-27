تصدير 30 ألف طن فوسفات بميناء سفاجا وتداول 191 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

السويس - السيد فلاح

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، عن تداول 191 شاحنة بضائع و436 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين أمانة والنوى اكسبريس وعلى متنهما 12 شاحنة و11 سيارة بينما تغادر السفينة Super arsenal وعلى متنها 30 ألف طن فوسفات متجهة إلى الهند، والسفينتين القاهرة وبوسيدون اكسبريس وعلى متنهما 28 شاحنة و138 سيارة، فيما استقبل الميناء بالأمس 4 سفن وهى Negative.B، والقاهرة، والحرية 2، وبوسيدون اكسبريس وعلى متنها 57 شاحنة و34 سيارة وغادرت السفينتان القاهرة وأمانة وعلى متنهما 26 شاحنة و81 سيارة.

ويشهد ميناء نويبع استقبال السفينة سينا وعلى متنها 15 شاحنة و2 سيارة فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين سينا وايلة وعلى متنهم 24 شاحنة و3 سيارة وغادرت السفينة سينا وعلى متنها 29 شاحنة و50 سيارة بينما شهد ميناء الغردقة وصول وسفر العبارة الرياض وعلى متنها 119 سيارة.