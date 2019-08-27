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ترامب معلقا على التغير المناخى: لن أعرض الثروة الأمريكية للخطر من أجل "أحلام"

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 08:56 ص
ترامب معلقا على التغير المناخى: لن أعرض الثروة الأمريكية للخطر من أجل "أحلام" الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
رويترز

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قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أمس الاثنين، إن الثروة الأمريكية تستند إلى الطاقة وإنه لن يخاطر بذلك من أجل أحلام وطواحين هواء.

جاء ذلك ردا على سؤال عن التغير المناخى بعد أن تغيب عن حضور جلسة لمجموعة السبع حول تلك القضية.

وسعى ترامب، خلال مؤتمر صحفى فى ختام قمة مجموعة السبع فى فرنسا، لتصوير نفسه كمدافع عن البيئة.

وكان الرئيس الأمريكى قد انسحب فى عام 2017 من اتفاقية باريس 2015 التاريخية بشأن التغير المناخى التى تضم قرابة 200 دولة ووصف ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض بأنه "خدعة".

وقال ترامب للصحفيين ردا على سؤال عن آرائه فى التغير المناخى "أشعر أن لدى الولايات المتحدة ثروة هائلة. الثروة تحت أقدامها. لقد استطعت أن أعيد الحياة لتلك الثروة... نحن الآن منتج الطاقة الأول فى العالم وقريبا سنتفوق بفارق كبير".

وأضاف "لن أخسر تلك الثروة، لن أخسرها من أجل أحلام أو طواحين هواء التى بصراحة لا تعمل بشكل جيد".

وتغيب الرئيس المنتمى للحزب الجمهورى عن جلسة بخصوص التغير المناخى والتنوع الحيوى فى القمة وعقد بدلا من ذلك اجتماعا ثنائيا مع كل من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى.

وهون الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من شأن تغيب ترامب. وقال "لم يكن في القاعة لكن فريقه كان متواجدا. "الولايات المتحدة معنا في التنوع الحيوي ومبادرة الأمازون".

 


ترامب

تغير المناخ

فرنسا

ماكرون

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