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ترامب: الرئيس البرازيلى يعمل بكد لحل أزمة حرائق الأمازون

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 06:18 م
ترامب: الرئيس البرازيلى يعمل بكد لحل أزمة حرائق الأمازون الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
أ ش أ

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قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن نظيره البرازيلى جايير بولسونارو يعمل بكد لحل أزمة الحرائق التى تلتهم غابات الأمازون، مؤكدا دعم الولايات المتحدة الكامل له ولبلده.
وكتب ترامب، عبر صفحته على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "لقد تعرّفت على الرئيس جايير بولسونارو جيدا خلال تعاملاتنا مع البرازيل. إنه يعمل بكل جدية على (حل أزمة) حرائق الأمازون ومن جميع الأوجه يبلي بلاء عظيما لشعب البرازيل"، مضيفا: "له ولبلده كامل الدعم من الولايات المتحدة الأمريكية".
وتلتهم غابات الأمازون -التي يقع نحو ستين بالمئة منها في البرازيل- حرائق شديدة منذ نحو 3 أسابيع أتت على جزء كبير منها وسط مخاوف دولية من الأثر الذي سيترتب على البيئة والمناخ حول العالم جراء تضرر الغابات المطية التي تعد مصدرا لنحو 20 بالمئة من الأكسجين على كوكب الأرض.
ووفقا لتقارير إعلامية، تشير آخر الأرقام الرسمية في البرازيل إلى تسجيل أكثر من 79 ألف حريق غابات في البرازيل في العام الجاري، وهو الرقم الأعلى منذ عام 2013، من بينها ما يزيد على 72 ألف حريق في الأمازون وحدها.
ويواجه الرئيس البرازيلي انتقادات تقول إنه يشجع على تدمير منطقة الأمازون من خلال عدم اتخاذ إجراءات بشأن القضايا البيئية، وسط دعوات دولية متزايدة للتحرك من أجل احتواء الحرائق الهائلة التي تشهدها أكبر غابة استوائية في العالم، والتي تلقب بـ"رئة الأرض"، في الوقت الذي يرفض بولسونارو فكرة تشكيل ائتلاف دولي لإنقاذ الغابات المطيرة، معتبرا أن ذلك الأمر سيكون تعاملا مع البرازيل على أنها ”مستعمرة أو أرض حرام“، وسيمثل هجوما على سيادة البلاد.


دونالد ترامب

البرازيل

جايير بولسونارو

غابات الأمازون

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