تراجع مؤشرات البورصة المصرية بختام التعاملات بضغوط مبيعات المؤسسات الأجنبية

كتب هانى الحوتى

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المؤسسات الأجنبية، وأغلق رأس المال السوقى عند مستوى 753.104 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 279.7 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 21 ألف عملية لعدد 170 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 45.65% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 46.55%، والعرب على 7.81% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 62.29% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 37.70%.

ومالت صافى تعاملات المؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 161.8 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 18.5 مليون جنيه، 5 مليون جنيه، 6.9 مليون جنيه، 63.6 مليون جنيه، 67.8 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 14283 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 2138 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 17524 نقطة، وارتفع مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.77% ليصل إلى مستوى 5327 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 544 نقطة، واستقر مؤشر "إيجى إكس 100" عند مستوى 1427 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.76% ليغلق عند عند مستوى 464 نقطة.

وارتفعت أسهم 65 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 62 شركة، ولم تتغير مستويات 43 شركة.