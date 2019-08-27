تدريب 9 آلاف عامل مصرى سنويا بمجالات الغوص بعد رواج شواطئ المحروسة عالميا

بدأت غرفة الغوص والأنشطة البحرية فى خطة ممنهجة لتدريب الكوادر البشرية التى تعمل فى هذا المجال بالمقاصد السياحية المصرية، خاصة فى البحر الأحمر وجنوب سيناء، فى الوقت الذى تعود فيه الشواطئ المصرية لرواجها عالميا، واستعادة مكانتها المميزة، خاصة مع تميزها فى الرياضات المائية المختلفة، والتى كان آخرها نشر شبكة cnn الأمريكية فيلما عن شاطئ النيزك فى مرسى علم.

وتستهدف غرفة الغوص والأنشطة البحرية تدريب 9 آلاف عامل فى هذا القطاع سنويا، ويستمر هذا البرنامج لمدة ثلاث سنوات ليكون إجمالى الكوادر المدربة فى الثلاث سنوات 27 ألف عامل، ويأتى ذلك ضمن خطة اتحاد الغرف السياحية لتدريب العملين بقطاع السياحة فى التخصصات المختلفة، لرفع جودة الخدمات المقدمة للسائح.

وتتم الخطة التدريبية من خلال منحة الاتحاد الأوروبى المقدمة للحكومة المصرية، وتبلغ مليون و440 ألف يورو، يضاف إليها وفقا للاتفاق مع الاتحاد الاوروبى نسبة 20% هى نصيب وزارة السياحة من تمويل المشروع.

وأكد الاتحاد أن تنفيذ البرامج التدريبية بدأ بالفعل منذ أبريل الماضى، حيث سيبلغ إجمالى المتدربين على مدار العام 12 ألف فى كل القطاعات، منها المنشآت الفندقية، والسياحية، وشركات السياحة، والبازارات والمحال السياحية، والغوص والأنشطة البحرية.