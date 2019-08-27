تجديد حبس 6 متهمين فى قضية المحور الإعلامي لجماعة الإخوان

كتبت أمنية الموجي

جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس 6 متهمين جدد 15 يوما احتياطيا لاتهامهم وآخرين فى قضية (المحور الإعلامى) التابع لجماعة الإخوان، والذى يقوم بنشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية.

وأسندت النيابة إلي المتهمين ياسر حسن، محمد مصطفي ، ووليد فتحي، وعادل حسن، وإبراهيم سعد الدين، وخالد حمدي، فى القضية 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت النيابة إلى المتهين نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.