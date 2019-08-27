سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 11:20 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

تجديد حبس 6 متهمين فى قضية المحور الإعلامي لجماعة الإخوان

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 10:31 م
تجديد حبس 6 متهمين فى قضية المحور الإعلامي لجماعة الإخوان حبس - ارشيفية
كتبت أمنية الموجي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس 6 متهمين جدد 15 يوما احتياطيا لاتهامهم وآخرين فى قضية (المحور الإعلامى) التابع لجماعة الإخوان، والذى يقوم بنشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية.
 
وأسندت النيابة إلي المتهمين ياسر حسن، محمد مصطفي ، ووليد فتحي، وعادل حسن، وإبراهيم سعد الدين، وخالد حمدي، فى القضية 441  لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم  الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
 
كما أسندت النيابة إلى المتهين نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
 
 
 
 

تجديد حبس متهمين

المحور الإعلامي لجماعة الإخوان

جماعة الإخوان الإرهابية

نشر أخبار كاذبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ثانى حلقات الموسم الجديد من Peaky Blinders تحصد تقييم 9.5

ثانى حلقات الموسم الجديد من Peaky Blinders تحصد تقييم 9.5

مفاجآت فى التريلر الجديد للموسم الثانى من مسلسل Titans

مفاجآت فى التريلر الجديد للموسم الثانى من مسلسل Titans

اليوم السابع: السيسى فى اليابان للدفاع عن حقوق أفريقيا فى التنمية

اليوم السابع: السيسى فى اليابان للدفاع عن حقوق أفريقيا فى التنمية

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

موجز أخبار مصر للساعة 6.. السبت إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية

موجز أخبار مصر للساعة 6.. السبت إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية

1 سبتمبر.. عيد الصحة القومى

1 سبتمبر.. عيد الصحة القومى

التعليم تفتح باب التظلمات على نتيجة الدور الثانى للدبلومات الفنية لمدة 15يوما

التعليم تفتح باب التظلمات على نتيجة الدور الثانى للدبلومات الفنية لمدة 15يوما

مصر تهزم نيجيريا 3 / 0 فى بطولة العالم لناشئى الطائرة.. وتتأهل لربع النهائى

مصر تهزم نيجيريا 3 / 0 فى بطولة العالم لناشئى الطائرة.. وتتأهل لربع النهائى

قصة صاحب أخر ورشة فخار بالوادى الجديد يرفض بيع متنجاته بالمال.. صور

قصة صاحب أخر ورشة فخار بالوادى الجديد يرفض بيع متنجاته بالمال.. صور

القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلى: ارتفاع نسبة الإجهاض بصفوف مجندات الجيش

القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلى: ارتفاع نسبة الإجهاض بصفوف مجندات الجيش

صراعات شركة "أوراسكوم" وشركة التمويل العقارى أمام المحكمة الاقتصادية.. نزاعات قضائية لفسخ التعاقد منذ 10 سنوات.. خلاف بين الشركتين لتسليم إحدى الوحدات السكنية بسبب عدم سداد الأقساط.. والمحكمة ترفض الموضوع

صراعات شركة "أوراسكوم" وشركة التمويل العقارى أمام المحكمة الاقتصادية.. نزاعات قضائية لفسخ التعاقد منذ 10 سنوات.. خلاف بين الشركتين لتسليم إحدى الوحدات السكنية بسبب عدم سداد الأقساط.. والمحكمة ترفض الموضوع

س وج.. كل ما تريد معرفته عن التيكاد 7.. يفتتحها السيسي وآبى غدا باليابان

س وج.. كل ما تريد معرفته عن التيكاد 7.. يفتتحها السيسي وآبى غدا باليابان

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة