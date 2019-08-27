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تجديد حبس 3 متهمين بالشروع فى قتل عجوز وابنته بالسلام 15 يوما

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 03:31 م
تجديد حبس 3 متهمين بالشروع فى قتل عجوز وابنته بالسلام 15 يوما حبس-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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قرر قاضى المعارضات، بمحكمة جنح السلام، تجديد حبس 3 متهمين، بالشروع فى قتل عجوز وابنته، لخلافات نسب بينهم بمنطقة النهضة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

 

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين هم "بهاء. س"، و"عصام. س"، و"فادي. ع "، عاطلين، واعترفوا أمام النيابة بارتكابهم جريمة الشروع فى قتل "محروس.م "، وابنته" مروة.م"، لخلافات النسب بينهم.

 

وترجع الواقعة بورود بلاغ لقسم شرطة السلام ثان، تفيد بقيام 3 عاطلين بالشروع فى قتل عجوز وابنته، وبالانتقال والفحص تبين قيام 3 عاطلين بطعنهم لخلافات نسب بينهم.

 

بإجراء التحريات وإعداد الأكمنة، تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة السلام ثان، من القبض على المتهمين، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.


محكمة الجنح

تجديد حبس

نيابة السلام

الشروع فى القتل

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