تجديد حبس 3 متهمين بالشروع فى قتل عجوز وابنته بالسلام 15 يوما

كتب أحمد حسنى

قرر قاضى المعارضات، بمحكمة جنح السلام، تجديد حبس 3 متهمين، بالشروع فى قتل عجوز وابنته، لخلافات نسب بينهم بمنطقة النهضة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين هم "بهاء. س"، و"عصام. س"، و"فادي. ع "، عاطلين، واعترفوا أمام النيابة بارتكابهم جريمة الشروع فى قتل "محروس.م "، وابنته" مروة.م"، لخلافات النسب بينهم.

وترجع الواقعة بورود بلاغ لقسم شرطة السلام ثان، تفيد بقيام 3 عاطلين بالشروع فى قتل عجوز وابنته، وبالانتقال والفحص تبين قيام 3 عاطلين بطعنهم لخلافات نسب بينهم.

بإجراء التحريات وإعداد الأكمنة، تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة السلام ثان، من القبض على المتهمين، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.