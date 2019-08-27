تجديد حبس 3 متهمين بالشروع فى قتل عجوز وابنته بالسلام 15 يوما

قرر قاضى المعارضات، بمحكمة جنح السلام، تجديد حبس 3 متهمين، بالشروع فى قتل عجوز وابنته، لخلافات نسب بينهم بمنطقة النهضة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
وكشفت التحقيقات، أن المتهمين هم "بهاء. س"، و"عصام. س"، و"فادي. ع "، عاطلين، واعترفوا أمام النيابة بارتكابهم جريمة الشروع فى قتل "محروس.م "، وابنته" مروة.م"، لخلافات النسب بينهم.
وترجع الواقعة بورود بلاغ لقسم شرطة السلام ثان، تفيد بقيام 3 عاطلين بالشروع فى قتل عجوز وابنته، وبالانتقال والفحص تبين قيام 3 عاطلين بطعنهم لخلافات نسب بينهم.
بإجراء التحريات وإعداد الأكمنة، تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة السلام ثان، من القبض على المتهمين، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.
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