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تجديد حبس متهم بنشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة 15 يوما

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 02:17 م
تجديد حبس متهم بنشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة 15 يوما محكمة - أرشيفية
كتبت أمنية الموجي

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جددت نيابة أمن الدولة العليا، بحبس "يسرى م"، 15 يوما احتياطيا لاتهامه وآخرين فى قضية (المحور الإعلامي) التابع لجماعة الإخوان والذى يقوم بنشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية. 

 

وأسندت النيابة إلى المتهم بالقضية 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

 

 كما أسندت النيابة إلى المتهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

 

 

 


حبس متهم جديد

المحور الإعلامي للإخوان

الانضمام لجماعة إرهابية

نشر أخبار كاذبة

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