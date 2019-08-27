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تجديد حبس متهم بالاستيلاء على مليون جنيه من المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 08:13 م
تجديد حبس متهم بالاستيلاء على مليون جنيه من المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج حبس - أرشيفية
كتبت أمنية الموجي

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جدد قاضى المعارضات، حبس متهم بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل لهم خارج البلاد، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة النيابة العامة فى القضية.

وكشفت التحريات الأولية بأن المتهم قام بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل بالخارج، واستولى منهم على مبلغ مليون جنيه عقب إيهامهم بمقدرته على توفير عقود عمل لهم بالخارج إلا أنه لم يفى بما وعد.

وأكدت التحريات صحة الواقعة وقيام المشكو فى حقه بالنصب والإحتيال على المبلغين والعديد من المواطنين بزعم مقدرته على معاونتهم فى الحصول على تأشيرات وعقود عمل بدول أجنبية وقيامه بالإعلان عن نشاطه من خلال مواقع التواصل الاجتماعى عبر شبكة الانترنت.


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شركة عمالة

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