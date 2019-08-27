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تجديد حبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة قتل زوجته فى المرج

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 06:01 م
تجديد حبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة قتل زوجته فى المرج حبس - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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قرر قاضى المعارضات بنيابة شرق القاهرة الكلية بإشراف المستشار أحمد عز الدين، تجديد حبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامه بقتل زوجته فى منطقة المرج.

 

وتبين من مناظرة النيابة لجثة المجنى عليها أنها لربة منزل فى العقد الخامس من عمرها ومصابة بعدة طعنات فى الرقبة والبطن، فضلا عن جروح قطعية باليد.

 

وأكد المتهم فى تحقيقات النيابة، أنه لم يشعر بنفسه وقت الجريمة مبديا ندمه على ما ارتكبه، موضحا أن المجنى عليها استفزته، لأنها كانت سيدة دائمة الشجار معه دون أى سبب، وأضاف المتهم أنه ارتكب جريمته فى ساعة غضب، إذ حرضه الشيطان على التخلص من جميع مشاكله بقتلها.

 

تلقى قسم شرطة المرج بلاغا من عامل مفاده قيامه بقتل زوجته، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وعثر على جثة سيدة مصابة بعدة طعنات وتبين أن المجنى عليها متزوجة منذ 18 عاما، ويوم ارتكاب الواقعة نشبت مشاجرة بينها وبين زوجها قام على إثرها الزوج بطعنها بعدة طعنات بسكين المطبخ، ثم سلم نفسه لقسم الشرطة، وأمر اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، بتحرير المحضر اللازم بالواقعة.

 


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