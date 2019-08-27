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تجديد حبس عامل قتل جارته بسبب مشاجرة مع زوجها فى المعادى

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 04:42 م
تجديد حبس عامل قتل جارته بسبب مشاجرة مع زوجها فى المعادى جثة -أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح المعادى تجديد حبس عامل 15 يوما  ذمة التحقيق بتهمة قتل جارته عقب نشوب مشاجرة مع زوجها. 
 
تلقى قسم شرطة المعادى، بلاغا من الأهالى بنشوب مشاجرة، ووجود جثة لسيدة متوفية بمنطقة طرة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث للمكان.
 
وتبين نشوب مشاجرة بين زوج المجنى عليها وجاره، وعندما تدخلت للدفاع عن زوجها طعنها الجار طعنتين بسكين كان بحوزته، أودت بحياتها.
 
وقال مصدر أمنى، إن المجنى عليها سمعت بمشادة كلامية وذهبت للمكان وشاهدت تشابك بالأيدى، وقام العامل بطعنها، وأصاب زوجها، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.
 
 
 

المعادى

نيابة المعادى

قسم المعادى

عامل يقتل جارته في المعادى

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