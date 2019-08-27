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تجديد حبس عامل بتهمة سرقة مبلغ مالى من كافيه يعمل به فى النزهة

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 05:44 م
تجديد حبس عامل بتهمة سرقة مبلغ مالى من كافيه يعمل به فى النزهة حبس - ارشيفية
كتب عبد الله محمود

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قرر قاضى المعارضات بنيابة شرق القاهرة، تجديد حبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيق، على خلفية اتهامه بسرقة مبلغ 43 ألف جنيه من داخل كافيه يعمل به، فى النزهة.
 
البداية كانت بتلقى قسم شرطة النزهة، بلاغا من "محمد. ر"، 36 سنة، مدير مالي بكافيه بشيراتون باكتشافه سرقة مبلغ مالى 43 ألف جنيه من داخل خزينة خاصة بالكافيه عمله ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.
 
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال فحص العاملين السابقين والحالين بالكافيه محل الواقعة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها "ج ع" ، 24 سنة، عامل بالكافية، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه.
 
وبمواجهته بالمعلومات والتحريات اعترف بسرقة المضبوطات بإسلوب "المفتاح المصطنع"، واقر بأنه نظرا لطبيعة عمله بالكافيه محل الواقعة وعلمه بوجود مبالغ مالية كبيرة داخل الخزينة فخطط لسرقتها وفى سبيل ذلك تمكن من مغافلة المبلغ واصطناع نسخة من مفاتيح الخزينة واستولى على المبلغ المالي، تم بإرشاده ضبط مبلغ مالى 40 ألف جنيه، واقر بإنفاقه المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية، وأضاف بتخلصه من المفتاح المصطنع المستخدم فى ارتكاب الواقعة بإلقائه بالطريق العام، وباستدعاء المجنى عليه اتهمه بالسرقة، و تحررعن ذلك المحضر اللازم وتوالت النيابة العامة التحقيق .
 
 

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