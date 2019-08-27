تباين مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات وسط صعود قطاع العقار

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والرئيسى، فيما تراجع مؤشر السوق الأول.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.06% رابحا 3.44 نقطة ليغلق عند مستوى 5938.32 نقطة، وتراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.01% خاسراً 0.49 نقطة ليغلق عند مستوى 6527 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.25% رابحاً 11.75 نقطة ليغلق عند مستوى 4782.31 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 164.4 مليون سهم بقيمة 30.8 مليون دينار كويتى عبر 6015 صفقة.

وارتفعت 4 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع العقار بنسبة 0.80%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.53%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.46%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.40%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.27%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.37%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.24%، فقطاع النفط والغاز بنسبة 0.06%.

وجاء سهم "الشركة أصول للاستثمار" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 11.29%، تليه شركة أجيال العقارية الترفيهية بنسبة 9.76%، ثم شركة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت الأبيض والمواد الانشائية بنسبة 6.24%، فيما تصدر سهم " شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 12.63% ثم شركة وربة كابيتال القابضة بنسبة 9.86%، ثم الشركة الدولية للمنتجعات بنسبة 7.09%".