تأجيل دعوى تطوير وازدواج خطوط سكك حديد دمياط إلى 27 أكتوبر المقبل

دمياط عبده عبد البارى

نظرت اليوم محكمة القضاء الإدارى برأس البر برئاسة مستشار ياسر رمضان والمستشارين على كردوشة وأحمد عدلان وأحمد حسنين ومحمد خفاجة ومحمود على الدين وسكرتارية محمود البيلى الدعوى رقم 2691 لسنة 3 ق لتطوير وازدواج خطوط سكك حديد دمياط وإعادة تشغيل إدخال قطار سريع توربينى للقاهرة وأجلت الدعوى المقامة من محمد الطرابيلى المحامى بدمياط إلى يوم 27 أكتوبر المقبل.

وطالب "الطرابيلى" بإلزام جهة الإدارة بتقديم بيان بما تم بخطة تطوير السكك الحديدية ونصيب دمياط منها ونصيبها فى ميزانية اعتماد مبلغ 100 مليار جنيه الذى اعتمده الرئيس السيسى لوزارة النقل لتطوير سكك حديد مصر.

وصرحت المحكمة للمدعى باستخراج البيان المطلوب من جهة الإدارة بوزارة النقل.