بورتو القابضة: شركة استثمار دولية تخفض حصتها بالمجموعة إلى 29%

كتب هانى الحوتى

أعلنت مجموعة بورتو القابضة، عن بيع شركة Sol Global Holding Limited، عدد 54.8 مليون سهم بالشركة لتنخفض حصتها من 34.476% إلى 29.009% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، من خلال عميلتين، إذ باعت فى العملية الأولى 21.9 مليون سهم لتنخفص حصتها من 34.476% إلى 32.293%، وباع فى العملية الثانية 32.95 مليون سهم لتنخفض حصتها من 32.293% إلى 29.009%.

وبحسب نموذج إفصاح مجموعة بورتو القابضة للبورصة المصرية اليوم الثلاثاء، بلغ إجمالى قيمة الصفقة 40.4 مليون جنيه بمتوسط سعر للسهم 0.7699 جنيه، وتم تنفيذ الصفقة من خلال المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية، فيما بلغت حصة المجموعة المرتبطة 47.310%.