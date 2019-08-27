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بهاء أبو شقة يفتح تحقيقا مع 9 من قيادات الوفد بسبب السيد البدوى

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 11:49 م
بهاء أبو شقة يفتح تحقيقا مع 9 من قيادات الوفد بسبب السيد البدوى المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد
كتب أمين صالح

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أصدر المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، قرارا باستدعاء كل من أيمن عبد العال، علاء غراب، صابر عطا، أشرف العاصي، محمد الشريف، وكل من ورد اسمهم فيما جاء في بيان صحفي لاستجلاء واستيضاح حقيقة المنسوب إليهم في بيان جبهة تصحيح مسار الوفد .

وأشار بيان صادر عن حزب الوفد اليوم، بشأن ما نسب إليهم من ارتكاب أفعال تستوجب المساءلة طبقا للائحة الحزب والمساءلة الجنائية، إلى أن ما نسب إليهم في الصحيفة يشكل جرائم يعاقب عليها قانونا بتعريض كيان حزب سياسي للخطر والهمل على هدمه لمصلحة أغراض مريبة، خاصة وأن من يتزعمون حركة إدارة هذه الأعمال التخريبية مفصولون من الحزب وليس لهم أي صفحة حزبية يتم التعامل على أساسها.

وأوضح البيان أن عدم حضور أي من الأسماء المذكورة في الساعة الواحدة ظهر يوم الأحد الأول من سبتمبر 2019، سيعتبر موافقة صريحة منه على ما جاء بهذا البيان وما يزمع عمله من أعمال تخريبية، وسيتخذ ضده الإجراءات اللائحية والمقاضاة جنائيا ومدنيا.


الوفد

بهاء ابو شقه

السياسه

الاخبار

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