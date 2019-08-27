سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 08:17 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

بالشراكة مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي..

بنك مصر يوفر خدمة ميكنة المدفوعات للتيسير على أكثر من 2 مليون مستفيد

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 07:15 م
بنك مصر يوفر خدمة ميكنة المدفوعات للتيسير على أكثر من 2 مليون مستفيد محمد الأتربى رئيس بنك مصر
أحمد يعقوب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وقع بنك مصر  بروتوكول لميكنة المدفوعات مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وقد تم التوقيع تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي، وبحضور محمد الأتربى -رئيس مجلس إدارة بنك مصر، شهاب عزت – رئيس قطاع المنتجات المصرفية للشركات والمؤسسات المالية، ولفيف من قيادات بنك مصر، وبحضور لفيف من مسئولى الصندوق العام والخاص والصندوق الحكومى بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

جاء توقيع البروتوكول فى إطار الدور الرائد لبنك مصر فى تقديم الجديد من الخدمات المصرفية الإلكترونية  للعملاء، ورغبة من البنك فى مواكبة التغيرات التى طرأت على القطاع المصرفى فى الآونة الأخيرة بالتوسع فى تقديم خدمات ميكنة المعاملات المصرفية، وتوجهات البنك المركزى باجتذاب شرائح جديدة من العملاء داخل القطاع المصرفى اعمالا لمبادرة الشمول المالى وتيسيراً للمستفيدين وتقديم خدمة مميزة للعملاء ،فقد تم الاتفاق مع الصندوق العام والخاص والصندوق الحكومى بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لميكنة مدفوعات الهيئة ، للمستفيدين لكل من الصندوقين مثل "مكافأة نهاية الخدمة والتعويضات والمتجمدات  المختلفة، وكذا توفير احتياجات النقدية اليومية لمكاتب الصرف التابعة لكلا الصندوقين من خلال بنك مصر وبالتعاون مع شركة بنوك مصر للتسهيل على المواطنين وتيسير الإجراءات.

يأتى هذا فى إطار رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الذى تبنى مصطلح التوجه الإصلاحي؛ للعبور بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة، من خلال رفع مستوى الأداء داخل الجهاز الادارى للدولة وتدعيم الثقة فيه -فى إطار رؤية مصر 2030 ، وبتطبيق المنظومة الالكترونية الجديدة للهيئة سيتم ميكنة مدفوعات الهيئة والتى تقدر بحوالى عدد 2.2 مليون مدفوعـــة سنويا.

وييسر القرار على أكثر من 2 مليون مستفيد سنويا الحصول على مستحقاتهم طرف صناديق الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ، كما أن المنظومة الجديدة تساعد بشكل كبير على تحسين الخدمة المقدمة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى للمستفيدين من خدماتها.

 

 

 


بنك مصر

بنوك

البنوك المصرية

القطاع المصرفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

التأمينات الإجتماعية: بروتوكول التعاون مع بنك مصر ييسر الصرف بالرقم القومى

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 02:13 م

الرقابة المالية تمنح بنك مصر ترخيص مزاولة نشاط تغطية الاكتتابات بالبورصة

الخميس، 15 أغسطس 2019 08:40 م

"صراع البنوك والشركات داخل المحاكم".. "بنك مصر" يقاضى شركة "طارق أمين حمزاوى وشركاه" بتهمة عدم سداد تسهيلات ائتمانية.. والمحكمة تلزم الشركة بدفع 117 مليون و190 ألف جنيه للبنك

الأربعاء، 17 يوليه 2019 03:30 م

المصرية للاتصالات توقع شراكة مع بنك مصر لإطلاق الخدمات المالية عبر محفظة WE

الجمعة، 05 يوليه 2019 04:22 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

موجز أخبار مصر للساعة 6.. السبت إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية

موجز أخبار مصر للساعة 6.. السبت إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية

1 سبتمبر.. عيد الصحة القومى

1 سبتمبر.. عيد الصحة القومى

التعليم تفتح باب التظلمات على نتيجة الدور الثانى للدبلومات الفنية لمدة 15يوما

التعليم تفتح باب التظلمات على نتيجة الدور الثانى للدبلومات الفنية لمدة 15يوما

مصر تهزم نيجيريا 3 / 0 فى بطولة العالم لناشئى الطائرة.. وتتأهل لربع النهائى

مصر تهزم نيجيريا 3 / 0 فى بطولة العالم لناشئى الطائرة.. وتتأهل لربع النهائى

قصة صاحب أخر ورشة فخار بالوادى الجديد يرفض بيع متنجاته بالمال.. صور

قصة صاحب أخر ورشة فخار بالوادى الجديد يرفض بيع متنجاته بالمال.. صور

القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلى: ارتفاع نسبة الإجهاض بصفوف مجندات الجيش

القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلى: ارتفاع نسبة الإجهاض بصفوف مجندات الجيش

صراعات شركة "أوراسكوم" وشركة التمويل العقارى أمام المحكمة الاقتصادية.. نزاعات قضائية لفسخ التعاقد منذ 10 سنوات.. خلاف بين الشركتين لتسليم إحدى الوحدات السكنية بسبب عدم سداد الأقساط.. والمحكمة ترفض الموضوع

صراعات شركة "أوراسكوم" وشركة التمويل العقارى أمام المحكمة الاقتصادية.. نزاعات قضائية لفسخ التعاقد منذ 10 سنوات.. خلاف بين الشركتين لتسليم إحدى الوحدات السكنية بسبب عدم سداد الأقساط.. والمحكمة ترفض الموضوع

س وج.. كل ما تريد معرفته عن التيكاد 7.. يفتتحها السيسي وآبى غدا باليابان

س وج.. كل ما تريد معرفته عن التيكاد 7.. يفتتحها السيسي وآبى غدا باليابان

الحكومة تستعد لحفل افتتاح المتحف المصرى الكبير.. رئيس الوزراء: تنظيم احتفالية على مدار عدة أيام.. والاستعانة بالشركات العالمية المتخصصة لتنظيم حدث عالمى يليق بمكانة مصر بحضور رؤساء وملوك من مختلف دول العالم

الحكومة تستعد لحفل افتتاح المتحف المصرى الكبير.. رئيس الوزراء: تنظيم احتفالية على مدار عدة أيام.. والاستعانة بالشركات العالمية المتخصصة لتنظيم حدث عالمى يليق بمكانة مصر بحضور رؤساء وملوك من مختلف دول العالم

فيديو وصور.. بسمة إبراهيم تحصد فضية الخطف فى وزن 59 كيلو

فيديو وصور.. بسمة إبراهيم تحصد فضية الخطف فى وزن 59 كيلو

فاتورة التليفون الارضى .. تعرف على طرق الدفع الإلكترونى والكاش

فاتورة التليفون الارضى .. تعرف على طرق الدفع الإلكترونى والكاش

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة