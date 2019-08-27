سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 05:21 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

بلتون يوصى بشراء سهم "السويدى إليكتريك" بقيمة عادلة 21.55 جنيه

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 03:13 م
بلتون يوصى بشراء سهم "السويدى إليكتريك" بقيمة عادلة 21.55 جنيه رجل الأعمال أحمد السويدى العضو المنتدب لشركة السويدى إليكتريك
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أوصى بنك الاستثمار بلتون، بشراء سهم شركة السويدى إليكتريك بالبورصة المصرية، بقيمة عادلة 21.55 جنيه.
 
وأوضح بلتون، فى تقرير بحثى، نتائج أعمال الربع الثانى لشركة السويدى إليكتريك، مفسراً تراجع الأرباح من الأعمال الأساسية بنسبة 11% مقارنة بالربع الثانى من عام 2018 مسجلة 987 مليون جنيه (+1% مقارنة بالربع الأول من 2019، نتيجة أولا انخفاض الدخل من الاستثمارات بنسبة تراجع 39% على أساس سنوى؛ ثانيا انخفاض والإيرادات التميلية بنسبة تراجع 41% على أساس سنوى)؛ ثالثا نمو المصروفات العمومية والتسويقية والإدارية بنسبة نمو 33% على أساس سنوى، مما أدى لتسجيل أرباح من الأعمال الأساسية 2 مليار جنيه فى النصف الأول من عام 2019  بنسبة انخفاض 20% مقارنة بالنصف الأول من عام 2018.
 
وأضاف بلتون، أن صافى الربح المعلن بلغ 930 مليون جنيه بنسبة انخفاض 4% على أساس سنوى  فى الربع الثانى من 2019 حيث سجلت الشركة خسائر فروق تحويل عملة بنحو 62 مليون جنيه ومكاسب رأسمالية بنحو 6 مليون جنيه خلال ربع العام، مما أدى لتسجيل الأرباح المعلنة 1,9 مليار جنيه فى النصف الأول من عام 2019 بنسبة تراجع 20% على أساس سنوى.
 
أما بالنسبة لإيرادات الربع الثانى من عام 2019 ارتفعت بنسبة 2% على أساس سنوى مسجلة 10,3 مليار جنيه بنسبة انخفاض 8% على أساس ربع سنوى، بدعم من استمرار نمو إيرادات قطاع المقاولات الذى يمثل 34% من الإيرادات، الذى سجل نمو بنسبة 19% على أساس سنوى إلى 3,5 مليار جنيه خلال ربع العام، إلا أن انخفاض مبيعات قطاع الأسلاك والكابلات الذى يمثل 52% من الإيرادات عوض هذا النمو، حيث تراجعت مبيعاته بنسبة 6% على أساس سنوى مسجلة 5,4 مليار جنيه، وبالتالى تراجعت الإيرادات بنسبة 8% مقارنة بـ 11.2 مليار جنيه فى الربع الأول من عام 2019، مما يرجع فى الأساس إلى انخفاض مبيعات الأسلاك والكابلات بنسبة تراجع 16% على أساس ربع سنوى، أدى ذلك لوصول إيرادات النصف الأول من عام 2019 إلى 21,6 مليار جنيه بنسبة نمو 7% على أساس سنوى.
 
وعن مجمل الربح، ارتفع فى الربع الثانى من 2019 بنسبة 4% على أساس سنوى مسجلًا 1,8 مليار جنيه وبنسبة انخفاض 3% على أساس ربع سنوى، مما يشير إلى هامش مجمل ربح 17% بنسبة نمو 0.4% نقطة مئوية على أساس سنوى، 0.8 نقطة مئوية على أساس ربع سنوى، أدى ذلك لوصول مجمل الربح إلى 3,6 مليار جنيه فى النصف الأول من 2019 بنسبة نمو 5% على أساس سنوى، مع هامش مجمل ربح 16.5% بنسبة نمو 0.4 نقطة مئوية على أساس سنوى.
 
 
 

بلتون

السويدى اليكتريك

اخبار البورصة

بورصة

بورصه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

السويدى إليكتريك توقع عقد شراء محفظة طاقة باليونان بقيمة 55 مليون يورو

الأحد، 16 يونيو 2019 11:01 ص

السويدى إليكتريك تدرس مشروعات بقيمة 5 مليارات جنيه بالعاصمة الإدارية

الثلاثاء، 22 يناير 2019 06:07 م

تفاؤل بأداء البورصة المصرية الأسبوع الجارى.. خبراء يتوقعون صعود للمؤشر الرئيسى على المدى القصير وتجاوز مستوى 13400 نقطة وسط مخاوف من انخفاض السيولة.. ومحلل: أسهم بالم هيلز والسويدى إليكتريك تظهر إمكانية للصعود

السبت، 05 يناير 2019 06:02 م

رئيس الوزراء يبحث مع مسئولى المقاولون العرب - السويدي إليكتريك إنشاء سد روفيجى

الجمعة، 04 يناير 2019 10:42 ص

لليوم الثانى على التوالى.. البورصة المصرية تواصل ارتفاعها متأثرة بتعافى الأسهم الأمريكية.. الأجانب يعاودون الشراء.. وارتفاع أحجام التداول إلى 633 مليون جنيه.. وصعود سهم "السويدى إليكتريك" بنسبة 5%

الخميس، 27 ديسمبر 2018 07:58 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
1 سبتمبر.. عيد الصحة القومى

1 سبتمبر.. عيد الصحة القومى

التعليم تفتح باب التظلمات على نتيجة الدور الثانى للدبلومات الفنية لمدة 15يوما

التعليم تفتح باب التظلمات على نتيجة الدور الثانى للدبلومات الفنية لمدة 15يوما

مصر تهزم نيجيريا 3 / 0 فى بطولة العالم لناشئى الطائرة.. وتتأهل لربع النهائى

مصر تهزم نيجيريا 3 / 0 فى بطولة العالم لناشئى الطائرة.. وتتأهل لربع النهائى

قصة صاحب أخر ورشة فخار بالوادى الجديد يرفض بيع متنجاته بالمال.. صور

قصة صاحب أخر ورشة فخار بالوادى الجديد يرفض بيع متنجاته بالمال.. صور

القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلى: ارتفاع نسبة الإجهاض بصفوف مجندات الجيش

القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلى: ارتفاع نسبة الإجهاض بصفوف مجندات الجيش

صراعات شركة "أوراسكوم" وشركة التمويل العقارى أمام المحكمة الاقتصادية.. نزاعات قضائية لفسخ التعاقد منذ 10 سنوات.. خلاف بين الشركتين لتسليم إحدى الوحدات السكنية بسبب عدم سداد الأقساط.. والمحكمة ترفض الموضوع

صراعات شركة "أوراسكوم" وشركة التمويل العقارى أمام المحكمة الاقتصادية.. نزاعات قضائية لفسخ التعاقد منذ 10 سنوات.. خلاف بين الشركتين لتسليم إحدى الوحدات السكنية بسبب عدم سداد الأقساط.. والمحكمة ترفض الموضوع

س وج.. كل ما تريد معرفته عن التيكاد 7.. يفتتحها السيسي وآبى غدا باليابان

س وج.. كل ما تريد معرفته عن التيكاد 7.. يفتتحها السيسي وآبى غدا باليابان

الحكومة تستعد لحفل افتتاح المتحف المصرى الكبير.. رئيس الوزراء: تنظيم احتفالية على مدار عدة أيام.. والاستعانة بالشركات العالمية المتخصصة لتنظيم حدث عالمى يليق بمكانة مصر بحضور رؤساء وملوك من مختلف دول العالم

الحكومة تستعد لحفل افتتاح المتحف المصرى الكبير.. رئيس الوزراء: تنظيم احتفالية على مدار عدة أيام.. والاستعانة بالشركات العالمية المتخصصة لتنظيم حدث عالمى يليق بمكانة مصر بحضور رؤساء وملوك من مختلف دول العالم

فيديو وصور.. بسمة إبراهيم تحصد فضية الخطف فى وزن 59 كيلو

فيديو وصور.. بسمة إبراهيم تحصد فضية الخطف فى وزن 59 كيلو

فاتورة التليفون الارضى .. تعرف على طرق الدفع الإلكترونى والكاش

فاتورة التليفون الارضى .. تعرف على طرق الدفع الإلكترونى والكاش

السيسي و"شينزو آبي" يفتتحان غداً القمة السابعة للتيكاد باليابان..كلمة للرئيس بالجلسة الافتتاحية تتضمن موقف مصر وتحركاتها لتعزيز التنمية بالقارة الأفريقية.. ومشاركة القاهرة تجسد حرصها على التعاون مع طوكيو

السيسي و"شينزو آبي" يفتتحان غداً القمة السابعة للتيكاد باليابان..كلمة للرئيس بالجلسة الافتتاحية تتضمن موقف مصر وتحركاتها لتعزيز التنمية بالقارة الأفريقية.. ومشاركة القاهرة تجسد حرصها على التعاون مع طوكيو

منة حامد تتوج ببطولة دلهى لسيدات الاسكواش

منة حامد تتوج ببطولة دلهى لسيدات الاسكواش

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة