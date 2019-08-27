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بروتوكول تعاون بين جامعة القاهرة والنادى الأهلى لإعداد الكوادر الرياضية

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 01:51 م
بروتوكول تعاون بين جامعة القاهرة والنادى الأهلى لإعداد الكوادر الرياضية جانب من توقيع البروتوكول
كتب وائل ربيعى

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وقع الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، برتوكول تعاون مع الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، بحضور اللاعب خالد بيبو مدير الأكاديميات، والعميد محمد مرجان المدير التنفيذى للنادى الأهلى، وذلك لإعداد كوادر رياضية فى مختلف الألعاب الرياضية.

 

وقال الدكتور محمد الخشت خلال استقباله الخطيب، إن هذا التعاون يأتى فى إطار استراتيجية متكاملة لإعداد ابطال أوليمبيين، مشيرًا إلى أن الجامعة تثق وتقدر النادى الأهلى بتاريخه العريق ومن هنا جاءت فكرة إقامة بروتوكول تعاون بين جامعة القاهرة والنادى الأهلى لإعداد أجيال رياضية قادرة على المنافسة العالمية، موضحا أن استراتيجية الجامعة تسير فى عدة مسارات متعددة لإعداد أجيال جديدة مؤهلة فكريا وعلميا ورياضيا وذلك فى إطار مشروع تطوير العقل. فرياضة بلا ثقافة تتحول لممارسات غير متحضرة؛ وعقل بلا جسد قوى لا يمكنه أن يغير الواقع ولا يمكنه مواجهة التحديات. الرياضة فكر قبل أن تكون بدنا.

 

وأكد الخشت، أن مصر بشعبها وجماهيرها الكبيرة جديرة بأن تأخذ فيها الرياضة سمة التنافسية القائمة على الأخلاق والاحترام المتبادل بين الفائز والمهزوم، قائلا:" لست سعيدا بجو الصراع الذى يحيط بلعبة كرة القدم"، مؤكدا على أن الرياضة ليست بالتطرف والمشاجرات والتلاسن والتعصب والشعارات الجوفاء، لكنها بالإعداد الجيد ووفق المقاييس العالمية والمناهج العلمية، فيمكن أن تتساوى القدرة البدنية بين لاعبين، ولكن ما يميز أحدهما عن الآخر هو المهارة الفكرية والثبات النفسى والانفعالي.

 

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن جامعة القاهرة تمتلك الكفاءات المميزة من هيئة التدريس التى تستطيع أن تضيف للجانب المهارى والبدنى، التأثير العقلى أو بمعنى آخر قيادة العقل للاعب نفسيا وذهنيا.

 

من جانبه قال محمود الخطيب نجم مصر السابق ورئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، إن هذا التعاون يأتى لتكوين منتخبات رياضية قوية تستطيع المنافسة فى كأس العالم، ويسعدنا التعاون مع جامعة القاهرة لما تتميز به من دور تنويرى كبير، وحس وطنى رفيع.

 

فيما ينص البرتوكول على أن يكون التعاون فى مجالات الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية وتبادل الخبرات والملاعب، على أن تكون مدة البرتوكول عام ولا يجوز التجديد إلا بموافقة الطرفين، كما يؤكد على التزام الطرفين بالتقاليد والقيم والأعراف الجامعية ولا يجوز الخروج عليها بأى صورة من الصور.

 

كما يتضمن البرتوكول أن هذا الاتفاق بشأن استخدام النادى الأهلى لملاعب الجامعة وفقًا للإجراءات المقررة، كما ينص البرتوكول على فتح مجالات التعاون للاستفادة من خبرات النادى الأهلى الكبيرة والمميزة فى مجال المساهمة فى إعداد الطلاب رياضيًا فى مختلف الألعاب.

 

وتوضح بنود البرتوكول، أن تنفيذ الاتفاق يقوم على أخلاقيات التعاون والاحترام المتبادل دون أى إلزام قانونى لأى من الطرفين، وتحكمه تقاليد جامعة القاهرة والنادى الأهلى، وإنه فى حال حدوث أى خلاف حول تنفيذ بنود البرتوكول يكون الحل بالطرق الودية دون غيرها.

 


بروتوكول تعاون

جامعة القاهرة

النادى الاهلى

الالعاب الرياضية

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بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


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