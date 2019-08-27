بروتوكول تعاون بين أكاديمية الفنون وجامعة طنطا بحضور الفنان أشرف ذكى

الغربية - مصطفى عادل

استضافت جامعة طنطا، الفنان أشرف زكى رئيس أكاديمية الفنون ونقيب الممثلين، فى إطار توقيع بروتوكول تعاون بين الأكاديمية والجامعة بهدف توطيد العلاقات الثقافية والتبادل الأكاديمى والعلمى بين الجانبين.

وقال الدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس جامعة طنطا للتعليم والطلاب، إن البروتوكول يهدف إلي التعاون بين الجامعة والأكاديمية فى الأنشطة الجامعية الفنية والثقافية، وتبادل الخبرات فى المجالات ذات الاهتمام المشترك، وكذلك تبادل الأساتذة والباحثين والطلاب، وإنشاء برامج مميزة مشتركة بين الجانبين.