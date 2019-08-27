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باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. فيضانات تجتاح مناطق فى جنوب شرقى موريتانيا.. سعد الحريرى: لبنان يريد تجنب التصعيد مع إسرائيل.. جونسون: لدى إيران فرصة للعودة للالتزام بالاتفاق النووى

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 12:00 ص
باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. فيضانات تجتاح مناطق فى جنوب شرقى موريتانيا.. سعد الحريرى: لبنان يريد تجنب التصعيد مع إسرائيل.. جونسون: لدى إيران فرصة للعودة للالتزام بالاتفاق النووى ماكرون
وكالات

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لكى لا تبحث كثيرا وتبقى على إطلاع دائم بجميع الأحداث سواء العالمية أو العربية، ينشر "اليوم السابع" ملخصا لأهم الأخبار والموضوعات خلال الساعات الماضية.

 

فيضانات تجتاح مناطق فى جنوب شرقى موريتانيا

غمرت مياه الأمطار والسيول الجارفة بعض مدن وقرى جنوب شرقي موريتانيا.

وذكرت صحف محلية، اليوم الاثنين، أن الأمطار هطلت بشكل كثيف اليوم على مدينة سيلبابي وبعض المدن والقرى التابعة لها خلفت قتيلًا وبعض المفقودين وتركت الكثيرين بدون مأوى.

وزير الخارجية البحرينى: توجيه ضربات لإيران وأذرعها "دفاعا عن النفس"

قال وزير الخارجية البحرينى الشيخ خالد آل خليفة ،  عبر حسابه الشخصى على "تويتر": " إيران هى من أعلنت الحرب علينا، بحراس ثورتها وحزبها اللبناني،وحشدها الشعبي فى العراق  وذراعها الحوثي في اليمن وغيرهم" .

وتابع الشيخ خالد آل خليفة ، فى تغريدة على حسابه الشخصى بموقع تويتر ،:"لا يلام من يضربهم ويدمر عتادهم، إنه دفاع عن النفس".

سعد الحريرى: لبنان يريد تجنب التصعيد مع إسرائيل

قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، اليوم الاثنين، إن حكومته تريد تجنب أي تصعيد مع إسرائيل لكن على المجتمع الدولي رفض هذا "الخرق الفاضح" للسيادة اللبنانية.

 

الرئيس الفرنسى: الشهر المقبل اجتماع حول الصراع فى أوكرانيا بحضور روسيا

 قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، في ختام قمة مجموعة السبع في فرنسا، إن اجتماعًا حول الصراع في أوكرانيا سيُعقد الشهر القادم بحضور رؤساء روسيا، أوكرانيا، ألمانيا، وفرنسا.

جونسون: لدى إيران فرصة للعودة للالتزام بالاتفاق النووى

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الاثنين، إن لدى إيران فرصة لتعود للالتزام ببنود الاتفاق النووي ومواصلة الحوار عن أنشطتها النووية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق إنه مستعد للقاء الرئيس الإيراني، في الظروف المناسبة لإنهاء المواجهة بشأن الاتفاق النووي. وانسحب ترامب من الاتفاق لكن القوى الأوروبية ما زالت تدعمه.

زعماء مجموعة السبع يخصصون مساعدة مالية طارئة لحل أزمة حرائق غابات الأمازون

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، إن زعماء مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى وافقوا على تخصيص أكثر من 20 مليون دولار من المساعدات العاجلة للدول التي تكافح حرائق غابات الأمازون المطيرة.

ويستعر عدد قياسي من الحرائق في غابات الأمازون المطيرة، يُعتقد بأن الكثير منها متعمد في البرازيل، مما أثار قلقا دوليا بسبب أهمية تلك الغابات للبيئة.

 


ماكرون

جونسون

فرنسا

بريطانيا

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